مصرع فتاة صدمها قطار أثناء محاولتها عبور شريط السكة الحديد بقنا

لقيت فتاة مصرعها أثناء محاولتها عبور شريط السكة الحديد، بقرية العيايشا التابعة لمركز قوص جنوب قنا.

تلقى اللواء مصطفى مبروك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد بمصرع فتاة أثناء محاولتها عبور شريط السكة الحديد بقرية العيايشا التابعة لمركز قوص.

جرى رفع الجثة من شريط السكة الحديد، دون أى تأثير على حركة القطارات، مع اتخاذ اللازم وإخطار الأجهزة المعنية.

دفع مرفق اسعاف قنا بسيارة إلى موقع البلاغ، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قوص المركزى، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.