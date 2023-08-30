عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع فتاة صدمها قطار أثناء محاولتها عبور شريط السكة الحديد بقنا

حادث قطار
حادث قطار

لقيت فتاة مصرعها أثناء محاولتها عبور شريط السكة الحديد، بقرية العيايشا التابعة لمركز قوص جنوب قنا.

تلقى اللواء مصطفى مبروك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد بمصرع فتاة أثناء محاولتها عبور شريط السكة الحديد بقرية العيايشا التابعة لمركز قوص.

 

تكليف عاجل للوحدات المحلية والرى بتطهير ترعة الغلاسي بمركزيّ قنا ودشنا

إغلاق وتشميع 9 منشآت طبية غير مرخصة بمدينة قنا

 

جرى رفع الجثة من شريط السكة الحديد، دون أى تأثير على حركة القطارات، مع اتخاذ اللازم وإخطار الأجهزة المعنية.

دفع مرفق اسعاف قنا بسيارة إلى موقع البلاغ، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قوص المركزى، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

 

 

قنا قرية العيايشا قوص شريط السكه الحديد حركة القطارات مستشفى قوص المركزي مرفق اسعاف قنا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هالاند إفريقيا| تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة.. وقرار عاجل بشأن بيرسي تاو

بلاش ..حقيقة تعليق عبلة كامل على انتقال صلاح لاتحاد جدة

بعد قرار وزير التموين| مفاجأة في أسعار الأرز بالسوق المحلي

17 درجة كاملة| الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الساعات الأخيرة في أغسطس

1000 جنيه|تراجع أسعار الذهب في محلات الصاغة.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

إجراء عاجل من اتحاد جدة لحسم صفقة محمد صلاح

ردا على مجاملة الزمالك.. جمال علام يفاجئ أندية الدوري بقرار مثير

كاف يفاجئ الأهلي فى دوري أبطال أفريقيا.. تفاصيل مثيرة

موضوعات متعلقة

حياة كريمة.. إطلاق إشارة التشغيل التجريبي لمجمع الخدمات الزراعية والحكومية في السمطا

بدء العمل بالفترة المسائية بعيادتي الوفاء الشاملة وقوص الشاملة بقنا

ترشيحاتنا

الخارجية: نناشد الجالية المصرية في الجابون تجنب مناطق التوتر وتوخي الحذر

أول فيديو للواقعة| كيف قتلت فاشينيستا الكويت اثنين في لحظة ؟

بسبب قرارات زيلينسكي.. تحذيرات من اندلاع حرب أهلية في أوكرانيا قريبا

قرار عاجل ضد المتهم باختلاس أموال مجموعة أمريكانا

الدخول مجانا.. متحف الإسكندرية القومي يحتفل بمرور 20 عاما على افتتاحه

بقوة شحن 44 وات و5G.. هواوي تكشف رسميًا عن Mate 60

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالصدفة.. شرطي ينقذ شابين من الموت المحقق وهما نائمين في أمريكا

على البحر.. هاجر أحمد تتألق رفقة زوجها| شاهد

بهذه الأوصاف..انتشار صورة كائن فضائي بالقرب من نهر في بوليفيا | شاهد

بعد فعل مشين على الرصيف.. نهاية مأساوية لشاب وفتاة في البرازيل| شاهد

فيديو

حسن شاكوش يهاجم جمهور حفله بالساحل الشمالي.. ماذا قال؟ فيديو جراف

لميت شعري .. سيمون تكشف موقفًا طريفًا تعرضت له في حفلها الجديد

ألبوم جديد.. هشام عباس يكشف تفاصيل أعماله المقبلة| خاص

22 غرزة.. القصة الكاملة لـ خناقة جونيور أجايي في نادي سموحة وماذا فعل فرج عامر «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ