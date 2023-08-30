عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تكليف عاجل للوحدات المحلية والرى بتطهير ترعة الغلاسي بمركزيّ قنا ودشنا

ترعة الغلاسى بقنا
ترعة الغلاسى بقنا

وجه اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، بتطهير ترعة الغلاسي الممتدة بين مركزيّ قنا ودشنا بطول ٣٣ كم ،و ذلك تفقده عدد من مشروعات الصرف الصحي التي يجري تنفيذها ضمن مبادرة "حياة كريمة " بقري أبودياب.

 

رافقه خلال جولته، المهندس كمال محمود، وكيل وزارة الري بقنا ، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

 

بدء العمل بالفترة المسائية بعيادتي الوفاء الشاملة وقوص الشاملة بقنا

إغلاق وتشميع 9 منشآت طبية غير مرخصة بمدينة قنا

 

و كلف محافظ قنا ، مسئولى الري بإنزال معدات التطهير فوراً، كما كلف مسئولي الوحدات المحلية لمدينتي قنا ودشنا ، ورؤساء القري التي تمر بها الترعة بالتنسيق مع هندسة الري، لرفع نواتج التطهير أولا بأول، مؤكداً ضرورة توفير بيئة نظيفة وصحية لأهالي التجمعات السكنية علي جانبيّ الترعة.

 

و شدد محافظ قنا ، علي رؤوساء القري بعدم السماح للمواطنين بإلقاء القمامة داخل مجري الترعة، وتحرير محاضر لكل من يخالف ذلك، مطالباً الأهالي بدعم جهود الأجهزة التنفيذية في سعيها نحو توفير بيئة صحية وآمنه لهم.

 

ووجه الداودى، مسئولى الرى و الوحدات المحلية لمدينتيّ دشنا وقنا بضرورة المتابعة اليومية لحالة المصارف والمجارى المائية داخل النطاق الجغرافي لكلتا المدينتين، والقرى التابعة لهما من حيث حالة التطهير ومناسيب المياه بها للحفاظ عليها من التلوث ورفع المخلفات ونواتج التطهير فور جفافها مباشرةً وذلك للحفاظ على البيئة وصحة المواطنين.
 

كما وجه محافظ قنا ، بضرورة وضع جدول زمني لتطهير جميع الترع والمصارف بشكل دورى وعدم السماح بتجمع المخلفات خلف بوابات حجز المياه فى تلك الترع.

 

 

ترعة الغلاسى بقنا

IMG-20230830-WA0059
IMG-20230830-WA0059
IMG-20230830-WA0058
IMG-20230830-WA0058
IMG-20230830-WA0060
IMG-20230830-WA0060
IMG-20230830-WA0066
IMG-20230830-WA0066
IMG-20230830-WA0064
IMG-20230830-WA0064
قنا ترعة الغلاسى تطهير ترعة الغلاسي حياة كريمة وزارة الرى توفير بيئة صحية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هالاند إفريقيا| تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة.. وقرار عاجل بشأن بيرسي تاو

بلاش ..حقيقة تعليق عبلة كامل على انتقال صلاح لاتحاد جدة

كاف يفاجئ الأهلي فى دوري أبطال أفريقيا.. تفاصيل مثيرة

قيمة جديدة للجنيه أمام الدولار.. تحرك من المركزي لتصحيح سعر الصرف

ردا على مجاملة الزمالك.. جمال علام يفاجئ أندية الدوري بقرار مثير

17 درجة كاملة| الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الساعات الأخيرة في أغسطس

1000 جنيه|تراجع أسعار الذهب في محلات الصاغة.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الأربعاء.. وهذا ثمن كرتونة البيض

موضوعات متعلقة

حياة كريمة.. إطلاق إشارة التشغيل التجريبي لمجمع الخدمات الزراعية والحكومية في السمطا

جنوب الوادي تعتمد يوم السبت إجازة أسبوعية رسمية للعاملين بالجامعة

ترشيحاتنا

إفريكسيم بنك يقرض البترول 400 مليون دولار لانشاء خط انتاج للأسمدة الفوسفاتية

حالة وحيدة لـ الحجز على أموال المشروعات الاستثمارية في القانون الجديد

هندسة تتخطى ال90% وتجارة 85|بشرى سارة بشأن تنسيق الدبلومات الفنية 2023

بهذه الأوصاف..انتشار صورة كائن فضائي بالقرب من نهر في بوليفيا | شاهد

منح سامسونج إلكترونيكس مصر الرخصة الذهبية لإقامة مصنع التليفون المحمول ببني سويف

الرئيس السيسي يستقبل وفدا رفيع المستوى من الحزبين الديمقراطي والجمهوري بالكونجرس الأمريكي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد فعل مشين على الرصيف.. نهاية مأساوية لشاب وفتاة في البرازيل| شاهد

لوك مختلف.. كارمن سليمان تخطف الأنظار بصورها| شاهد

بشرط ألا يتجاوز عمر العروس هذه السن.. الإعلان عن مكأفاة للزواج في الصين

فستان بتصميم مختلف.. فيفي عبده تستعرض جمالها بهذا الفيديو

فيديو

ألبوم جديد.. هشام عباس يكشف تفاصيل أعماله المقبلة| خاص

22 غرزة.. القصة الكاملة لـ خناقة جونيور أجايي في نادي سموحة وماذا فعل فرج عامر «فيديوجراف»

محاولة جديدة من اتحاد جدة لضم محمد صلاح | ماذا سيحدث؟

قرارات مهمة ستغير أسعار السجائر| ماذا سيحدث.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ