تكليف عاجل للوحدات المحلية والرى بتطهير ترعة الغلاسي بمركزيّ قنا ودشنا

وجه اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، بتطهير ترعة الغلاسي الممتدة بين مركزيّ قنا ودشنا بطول ٣٣ كم ،و ذلك تفقده عدد من مشروعات الصرف الصحي التي يجري تنفيذها ضمن مبادرة "حياة كريمة " بقري أبودياب.

رافقه خلال جولته، المهندس كمال محمود، وكيل وزارة الري بقنا ، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

و كلف محافظ قنا ، مسئولى الري بإنزال معدات التطهير فوراً، كما كلف مسئولي الوحدات المحلية لمدينتي قنا ودشنا ، ورؤساء القري التي تمر بها الترعة بالتنسيق مع هندسة الري، لرفع نواتج التطهير أولا بأول، مؤكداً ضرورة توفير بيئة نظيفة وصحية لأهالي التجمعات السكنية علي جانبيّ الترعة.

و شدد محافظ قنا ، علي رؤوساء القري بعدم السماح للمواطنين بإلقاء القمامة داخل مجري الترعة، وتحرير محاضر لكل من يخالف ذلك، مطالباً الأهالي بدعم جهود الأجهزة التنفيذية في سعيها نحو توفير بيئة صحية وآمنه لهم.

ووجه الداودى، مسئولى الرى و الوحدات المحلية لمدينتيّ دشنا وقنا بضرورة المتابعة اليومية لحالة المصارف والمجارى المائية داخل النطاق الجغرافي لكلتا المدينتين، والقرى التابعة لهما من حيث حالة التطهير ومناسيب المياه بها للحفاظ عليها من التلوث ورفع المخلفات ونواتج التطهير فور جفافها مباشرةً وذلك للحفاظ على البيئة وصحة المواطنين.



كما وجه محافظ قنا ، بضرورة وضع جدول زمني لتطهير جميع الترع والمصارف بشكل دورى وعدم السماح بتجمع المخلفات خلف بوابات حجز المياه فى تلك الترع.