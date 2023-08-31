عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

برعاية التحالف الوطنى.. تسليم 61 مشروعا تنمويا للأسر الأولى بالرعاية في قنا

تسليم مشروعات الأسر
تسليم مشروعات الأسر

سلم اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا ، ٦١ مشروعا تنمويا للمستحقين من الأسر الأولى بالرعاية، والممولة من جمعية الأورمان ومؤسسة حياة كريمة، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلى.

جاء ذلك بحضور حسام حموده، سكرتير عام محافظة قنا ، والنائب مصطفى محمود مصطفى، عضو مجلس النواب، والنائب أحمد عبدالماجد الأحمر، عضو مجلس الشيوخ، وحسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، و عبدالهادي أحمد، مدير جمعية الأورمان بقنا ، وسميحة عبدالرحيم، نائب المنسق العام لمكتب حياة كريمة بالمحافظة، وممثلي جمعية الأورمان بالمحافظة، بجانب عدد من المتطوعين والمستفيدين من المشروعات.

 

تكليف عاجل للوحدات المحلية والرى بتطهير ترعة الغلاسي بمركزيّ قنا ودشنا

جنوب الوادي تعتمد يوم السبت إجازة أسبوعية رسمية للعاملين بالجامعة

 

وأثنى محافظ قنا ، على جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي بالتعاون مع مبادرة "حياة كريمة " التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، في إطار محور التمكين الاقتصادي التي تستهدف المبادرة تحقيقه للأسر الأكثر احتياجا بهدف توفير حياة كريمة لهم.

وأشار عبدالهادي أحمد، مدير جمعية الأورمان، إلى أن تسليم المشروعات يأتي ضمن فعاليات بروتوكول التعاون المُوقع بين الجمعية ومؤسسة حياة كريمة، لتنفيذ ٢٠٠٠ مشروع في مجال التمكين الاقتصادي في مختلف محافظات الجمهورية، لتقديم الدعم للحالات غير القادرة اقتصاديا ومستحقة للدعم وتمكينهم من خلال مشاريع إنتاجية.

وتابع مدير جمعية الأورمان، أن ذلك يأتي تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بضرورة مد جسور التعاون مع منظمات المجتمع المدني لتقديم الدعم اللازم للفئات الأولى بالرعاية بجميع محافظات الجمهورية.

وأضاف أن جمعية الأورمان بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة اعتمدت في تحديد الفئات المستحقة على البحث الميداني والزيارات الميدانية لمقرات المشروعات، حيث جاءت معايير اختيار المستفيدين، بأن تكون المشروعات قائمة بالفعل سواء بسيطة أو في المنزل، من أجل الارتقاء بالمشروع، وتقديم الدعم المالي لهم لشراء كميات من المواد الخام أو شراء معدات جديدة.

قنا مشروع تنموى جمعية الاورمان حياة كريمة التحالف الوطني للعمل الأهلي المشروعات منظمات المجتمع المدني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد بدء الدراسة 2024 للمدارس الحكومية| التعليم : بعد شهر ومفيش تأجيل

وفاة شقيق الفنان عمرو عبد الجليل

بقيت بشحت .. نداء عاجل من برنسة عبد الغني لـ محمد رمضان

تطور جديد.. محامي كهربا يصدم نادي الزمالك في أزمة غرامة الفيفا

افتكر كويس بتتعامل مع مين.. ميدو يوجه رسالة شديدة اللهجة

منتخب مصر في ورطة| رابطة الأندية تدعم الأهلي.. واتحاد الكرة يرفض الوصاية

أحمد مرتضى منصور لـ صدى البلد: لن أترشح لرئاسة الزمالك وسأخوض الانتخابات

الدولار يتراجع | الجنيه يلتقط أنفاسه بعد الانضمام لـ«بريكس»

ترشيحاتنا

هتتعرض لغرامة .. تحذير عاجل من الضرائب لأصحاب العقارات

البريد المصري يشارك في منتدى الأعمال البريدي بمدينة أروشا في تنزانيا

بالدولار أو ما يعادله.. الجريدة الرسمية تنشر شروط الحكومة لطالبي الإقامة في مصر

نجم الأهلي السابق أمام النيابة| أزمة "أجايي" مع سموحة تصل إلى “22 غرزة”.. كواليس وتفاصيل

إلغاء نظام الأونلاين.. مواعيد عمل الموظفين بعد قرار الحكومة

مصر للطيران تعلن أسعار تذاكر العمرة للموسم الحالي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل سيلاقي الدوري السعودي نفس مصير نظيره الصيني.. وهذه حقيقة مشاركته بالشمبيوزليج

5 ملايين نحلة تهدد سكان هذه الدولة | تفاصيل مثيرة

منها لغة الجسد.. علامات تكشف وقوع الرجل في حبك

بعرض خيالي.. مسئول بالدوري السعودي يسافر لحسم انتقال محمد صلاح لاتحاد جدة

فيديو

5766 فرصة عمل في 12 محافظة ووظائف جديدة ببنك مصر.. قدم الآن

بعد استيلاء العسكريين على السلطة .. أين رئيس الجابون «علي بونجو»؟ |«فيديوجراف»

مقطع فيديو جرّبه الآن.. علاج النسيان في أقل من 10 دقائق بسهولة

إلهام شاهين : استفدت من وجودى فى لجنة تحكيم مهرجان القاهرة للدراما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ