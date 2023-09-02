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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بعد ترميمهما.. وزير السياحة ومحافظ قنا يفتتحان ديري مار جرجس المجمع والأنبا بسنتاؤس

دير الأساس
دير الأساس

افتتح الدكتور أحمد عيسي، وزير السياحة والآثار ، واللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، ديريّ مارجرجس "المجمع" ، والأنبا بسنتاؤس بحاجر نقاده جنوب محافظة قنا، بعد الإنتهاء من أعمال ترميمهما.

 

رافقهما خلال الافتتاح الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا ، و الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، و حسام حمودة، سكرتير عام المحافظة، والأنبا بيمن، مطران نقادة وقوص، والدكتور أبو بكر أحمد عبدالله، القائم بأعمال قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار.

 

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كما شاهد وزير السياحة والآثار ومحافظ قنا،  فيلم تسجيلي قصير تم خلاله استعراض مراحل أعمال الترميم بالديرين وأهميتهما ونبذة تاريخية عنهما، و استمعا إلي الفقرة التي قدمها كورال أديرة نقادة، و تضمنت تراتيل دينية وأغاني وطنية.

 

و أكد الدكتور أحمد عيسي، وزير السياحة والآثار، استمرار الوزارة ممثلة في المجلس الأعلى للآثار في تنفيذ دورها للحفاظ على تراث مصر الأثري والحضاري من خلال مشروعات الصيانة والترميم للمواقع الأثرية والمتاحف على مستوي الجمهورية بكافة حقبها التاريخية.

 

وتابع وزير الآثار، العمل على رفع كفاءئتها وإتاحتها لاستقبال زائريها من المصريين والسائحين من مختلف دول العالم وتحسين التجربة السياحية بها، ما يأتي في إطار أحد المحاور الرئيسية للاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر، هذا بالإضافة إلى استيعاب النمو في الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال الموسم السياحي الشتوي القادم.


وأشاد وزير السياحة والآثار، بالتعاون المثمر بين المجلس الأعلى للآثار ومحافظة قنا والكنيسة القبطية ومطرانية نقادة وقوص للانتهاء من ترميم هذين الديرين، مشيراً إلى أن هناك طفرة غير عادية في قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار في الآونة الأخيرة أسفرت عن افتتاحات متتالية كان آخرها افتتاح سور مجري العيون وحصن بابليون ومعبد بن عزرا اليهودي في منطقة مصر القديمة بالقاهرة التاريخية، والذي شهده دولة رئيس مجلس الوزراء، الأمر الذي يؤكد حرص الدولة ممثلة في وزارة السياحة والآثار والمجلس الأعلى للآثار في الاهتمام بكافة مواقعها الأثرية المصرية منها أو الإسلامية أو القبطية أو اليهودية كونها تمثل جزء من تاريخ وحضارة مصر.

دير الأساس

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