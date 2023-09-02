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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

كلية التربية بجامعة جنوب الوادى تشارك في مبادرة«تميز المعلم»

جامعة جنوب الوادى
جامعة جنوب الوادى

قال الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، إنه تم اختيار كلية التربية بالجامعة للمشاركة في تنفيذ أنشطة مبادرة «تميز المعلم»، التي تستهدف إطلاق برامج أكاديمية جديدة لطلبة «البكالوريس والليسانس» بالتعاون مع عدد من الجامعات الأمريكية الرائدة.

وأضاف عكاوى أن هذه المبادرة تأتي اتساقًا مع الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ٢٠٣٠، وممولة من الوكالة الدولية للتنمية الدولية.

 

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وأوضح رئيس جامعة جنوب الوادى، أن المبادرة تهدف للارتقاء بجودة برامج إعداد وتأهيل المعلم وتعزيز مهاراته، وتطوير التعليم ما قبل الجامعي، حيث تم اختيار الجامعة للمشاركة في برنامجي البكالوريوس- الليسانس ودبلوم دراسات عليا.

من جانبه قال الدكتور عصام الطيب، عميد كلية التربية بقنا، إن المبادرة سوف يشارك فيها ١٥ كلية من كليات التربية على مستوى الجمهورية، ومن خلالها سوف يتم دعم تعلم الطلاب وتطوير المنظومة التعليمية بمصر.

وأشار  عميد كلية التربية بقنا، إلى أنه من خلال المبادرة سوف يتم توفير برامج إعداد المعلم قبل الخدمة وأثناء التدريس، لتحسين جودة تعليم المعلمين بالجامعات المصرية.

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