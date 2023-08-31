رئيس جامعة جنوب الوادي يستقبل وفد الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي

استقبل الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، وفد الهيئة العامة للمنطقة الإقتصادية للمثلث الذهبى، لبحث أوجه التعاون بين الهيئة والجامعة.

تناول اللقاء آخر مستجدات التعاون المشترك بين الجامعة والهيئة في ضوء الدراسات البحثية التي قام بها أساتذة جامعة جنوب الوادي عن المشروع.

وضم وفد الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبى، المحاسب عماد عواد، عضو مجلس الإدارة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، والمهندس صلاح اسماعيل، عضو مجلس الإدارة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، و سيد رمضان محمد، أمين عام الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، والمحاسب أحمد فتحي السروجي، مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية، وبحضور المحاسب محمود حمدان، وكيل وزارة المالية بقنا ، وممثلى مديرية المالية بالجامعة.

وأكد الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، حرص الجامعة على تقديم كافة أوجه الدعم لمشروع المثلث الذهبي باعتباره من المشروعات القومية الكبرى التي تخدم منطقة جنوب مصر وتعتمد على الثروات التعدينية الهائلة للمنطقة، وعلى تقديم كافة الخدمات الاستشارية والدراسات العلمية الرصينة للأعمال الهندسية والمتطلبات الفنية لمشروعات المثلث الذهبي.

جدير بالذكر أن مشروع المثلث الذهبي يقع في الصحراء الشرقية على مساحة تزيد عن 2.2 مليون فدان ما بين قنا، وقفط، وسفاجا والقصير حيث يضم المثلث الذهبي مناطق صناعية وتعدينية وسياحية وزراعية وتجارية تحتوي على الكثير من المقومات الصناعية واللوجستية والسياحية والمواقع الأثرية.



