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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

معامل تنسيق جامعة جنوب الوادي تستعد لاستقبال طلاب الشهادات الفنية

جامعة جنوب الوادى
جامعة جنوب الوادى

أعلن الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، استعداد معامل التنسيق الإلكتروني بمقر الجامعة بقنا وفرع الجامعة بالغردقة لاستقبال طلاب الشهادات الفنية لتسجيل رغباتهم اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 4/9/2023 حتى يوم الخميس الموافق 14/9/2023.

و أشار رئيس جامعة جنوب الوادى، إلى حرص الجامعة على تهيئة الأجواء المناسبة للطلاب وأولياء أمورهم خلال عملية التنسيق، إيماناً من الجامعة بدورها فى خدمة المجتمع.

 

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وقال الدكتور بدوي شحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إنه تم تخصيص 38 جهازاً بمعامل التنسيق بمقر الجامعة بقنا بمعمل التطوير 1، و معمل التطوير 2  بمبنى المدرجات وقاعة المؤتمرات.

و أضاف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه تم تخصيص 20 جهاز بمعمل التطوير بكلية التربية بالغردقة، لاستقبال طلاب البحر الأحمر.

وأشار المهندس علي فكري، مدير مركز المعلومات بالجامعة، إلى تواجد نخبة من مهندسي مركز المعلومات بالجامعة، بالمعمل لمساعدة الطلاب خلال عملية التنسيق، حرصاً على تسجيل بيانات الطلاب بشكل صحيح على الموقع الإلكتروني للتنسيق.

 

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