جامعة جنوب الوادي تنظم دورة تدريبية عن تنمية مهارات الأمن الإداري الجامعي

شهد الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، فعاليات الدورة التدريبية الأولى لتنمية مهارات أفراد الأمن الاداري الجامعى.

جاء ذلك بحضور الدكتور عباس منصور، رئيس الجامعة الأسبق، والدكتورة هديه محمد دندراوي، مدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة، والدكتور على الدين عبد البديع القصبى، استاذ علم الاجتماع بكلية الآداب، و مصطفى داوود، مدير عام الأمن الجامعى.



أكد الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادى، أهمية الدور الذي يلعبه قطاع الأمن الجامعي من خلال أمن الأفراد والمنشآت كونه خط الدفاع الأول للجامعة والمظهر الخارجي لها.

و أضاف عكاوى، بأن الجامعة تعمل على توفير بنية مستقرة تخلو من آية ممارسات يمكن أن تعوق مساعيها الرامية إلى إيجاد ملاذ آمن لضيوفها وطلبتها ومنتسبيها من أكاديميين واداريين، حيث أن توفير الأمن للجامعات يساعد في خلق بيئة مواتيه للطلبة حتى يتعلموا، ويساعد العاملين والموظفين على تنفيذ مهامهم وواجباتهم.

وتابع رئيس جامعة جنوب الوادى، كما أن تهيئه المناخ الجامعي المناسب يكفل المحافظة على مستويات رفيعة من جودة الخدمات الأمنية مما يحمى البنية التحتية للجامعة ومرافقها وأصولها وهذا يأتى في إطار تطبيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 وتحقيق أهدافها في مختلف قطاعاتها وما توليه من اهتمام بتنمية القدرات البشرية والمهارات الحياتية.

و أشار الدكتور عباس منصور، رئيس جامعة جنوب الوادى الأسبق، إلى التحديات والمخاطر التي تواجه الأمن في اجراءات الانضباط وحفظ النظام، مؤكداً أن رجل الأمن من أهم وظائفه اليقظة والتركيز في عمله، وأهمية تعامل رجل الأمن مع المواطن باحترام وأيضا التعامل مع غير المنضبط بإجراءات قانونية، مع ضبط النفس بأقصى درجة.

كما تناول منصور، بالشرح تقييم المخاطر وحجمها وكيفية التعامل على قدر هذه المخاطر ، مشيراً إلى أهمية اتخاذ القرار السريع في حالة حدوث أي شيء.



وأضافت الدكتورة هديه محمد دندراوي، مدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، بأن الدورة التدريبية تستهدف تنميه مهارات وقدرات جميع أفراد الأمن الإداري الجامعي والخاص بكيفية التعامل مع الجمهور وطرق التغلب على المشاكل الأمنية داخل الحرم الجامعي، مشيرةً إلى أن إجمالي عدد المتدربين 561 متدرب.

وتحدث الدكتور علي الدين القصبي، استاذ علم الاجتماع بكلية الآداب، عن "فن تعامل أفراد الامن الجامعي مع الجمهور"، وأيضاً "مهام وواجبات رجل الأمن الجامعى"، حيث تحدث عن أنواع الجمهور وخصائص الجمهور الذي يتعامل مع رجل الأمن الجامعي ومخاطبة الجمهور ومهارات التقديم.

كما تناول القصبى، تنمية مهارات التقديم من قبل رجل الأمن الجامعى وأهداف ومهام إدارة الأمن الجامعي والواجبات والتكاليف الوظيفية لأفراد الأمن الجامعي وفقاً لما جاء بقانون تنظيم الجامعات.