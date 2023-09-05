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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خلال لقائه بالمجلس الجديد..محافظ قنا يشيد بدور الغرفة التجارية خلال الأزمات الاقتصادية

أعضاء الغرفة التجارية
أعضاء الغرفة التجارية بـ قنا

أشاد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، بدور الغرفة التجارية في توفير السلع الأساسية للمواطنين خلال الأزمات الإقتصادية التي مرت بها الدولة مؤخراً .

 

جاء ذلك خلال استقبال محافظ قنا ،  لأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية الجديد، صباح اليوم الثلاثاء، بالديوان العام، عقب انتخابهم من قبل أعضاء الغرفة.

 

حضر اللقاء، محمد عبدالسلام،رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية، وحسنى عبدالشافى، نائب أول رئيس مجلس الإدارة، وأحمد متولى، أمين الصندوق، وعلاء الدين محمد، مدير عام الغرفة، و حسام عبده، سكرتير عام الغرفة، و عاطف نعيم، و ناهد يوسف وشاحى، و مختار عبدالعال، و حسن كحلاوى، أعضاء مجلس الإدارة.
 

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و أشاد الداودى، بدور الغرفة التجارية في ضبط أسعار السلع، وتوفيرها بالأسواق، من خلال المشاركة في إقامة منافذ بيع السلع بأسعار مخفضة.

 

دعا محافظ قنا ، أعضاء مجلس الإدارة للعمل على خدمة المواطن، و تعزيز أوجه التعاون مع الجهات المعنية للتوسع في إقامة منافذ بيع السلع وتوفيرها للمواطنين بأسعار مناسبة ، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.



وأكد محافظ قنا، استمرار تقديم الدعم لمجلس إدارة الغرفة التجارية الجديد لمواصلة التطور المنشود في الغرفة التجارية بالمحافظة، خاصة في ظل  الطفرة التنموية التي شهدتها قنا مؤخراً بمختلف القطاعات، والتي ساهمت في تحسين مستوى الخدمات وتحقيق رضا المواطن.

 

ووجه محمد عبدالسلام، رئيس مجلس إدارة الغرفه التجارية، لمحافظ قنا ، لدعمه المتواصل للغرفة ، مؤكداً أن نجاح الغرفة التجارية في أداء مهامها يتوقف علي دعم المحافظ لها في المقام الأول.

 

و أشار عبدالسلام، إلى أن أعضاء مجلس الإدارة الجديد عازمون على بذل قصارى جهدهم للقيام بالمهام المنوطة بهم على أكمل وجه، وأن المجلس سوف يسعى لتطبيق ميكنة الخدمات التي تقدمها الغرفة للتجار لتوفير الوقت والجهد، من منطلق حرصهم على التعاون التام مع الجهات المعنية بالنشاط التجارى والاقتصادى في سبيل حل المشكلات وتوفير الخدمات والرعاية اللازمة للتجار وتلبية احتياجات المواطنين.

 

كما استعرض رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بـ قنا ، خلال اللقاء أهم أعمال الغرفة وجهودها السابقة، وأبرز المبادرات التي تعمل على تنفيذها خلال الفترة المقبلة.


 

مجلس إدارة الغرفة التجارية بـ قنا

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قنا الغرفة التجارية الأزمات الاقتصادية محافظ قنا ضبط أسعار السلع تحسين مستوى الخدمات

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