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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع شاب وإصابة شخصين فى حادث أمام قرية الترامسة بقنا

حادث تصادم بقنا
حادث تصادم بقنا

لقى شاب مصرعه وأصيب شخصين آخرين، فى حادث تصادم وقع بين سيارتين بطريق قنا الصحراوى الغربى، أمام قرية الترامسة التابعة لمركز قنا.

تلقى اللواء مصطفى مبروك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارتين بطريق قنا الصحراوى الغربى، أمام قرية الترامسة،نتج عنه مصرع شاب و إصابة شخصين.

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دفع مرفق اسعاف قنا ، بسيارتين إلى موقع الحادث لنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قنا الجامعى، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

تبين مصرع حسن عبدالنعيم حسن ٢٣ عاماً، و إصابة كل من: محمد حسن عبدالنعيم ٦٥ عاماً، باشتباه ما بعد الارتجاج، حسن محمد حسن ١٩ عاماً، بكدمات وسحجات بالجسم.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

قنا الترامسة حادث تصادم الصحراوى الغربى مرفق اسعاف قنا مستشفى قنا الجامعى

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