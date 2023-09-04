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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ قنا يستقبل 86 مواطنا بالديوان العام لبحث مطالبهم وشكاواهم

لقاءات المواطنين
لقاءات المواطنين بقنا

استقبل اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، وحازم عمر، نائب المحافظ، وحسام حمودة، سكرتير عام المحافظة، و محمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد، صباح اليوم الاثنين، ٨٦ مواطناً بمكاتبهما ، للإستماع لشكواهم عن قرب، والإستجابة السريعة لمطالبهم، وتقديم الدعم اللازم للحالات الأولي بالرعاية بهدف تحقيق الأمن الإجتماعى والحياة الكريمة لهم، وإعطاء كل ذي حق حقه وتبسيط الإجراءات المتعلقة بمعاملاتهم في ظل ما تسمح به اللوائح والأنظمة الحكومية.
 

وقال محافظ قنا، إن استقبال المواطنين لبحث مطالبهم وحل مشاكلهم، يأتى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بتفعيل كافة آليات التواصل مع المواطنين بالمحافظات والإستماع لشكواهم وسرعة الرد عليها، وحلها بما يحقق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم.

 

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وأضاف محافظ قنا ، بأن خدمة المواطن والإستماع إلى شكواه وسرعة حلها، تأتي على رأس أولويات القيادات التنفيذية بالمحافظة، مؤكداً أنه يتم الإعتماد على كافة وسائل استقبال الشكاوى، من خلال استقبال المواطنين بمكاتب القيادات للاستماع إلى شكاواهم.

 

وتابع الداودى، بالاضافة إلى استقبال الشكاوى من خلال بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة https://www.shakwa.eg ، ومن خلال الخط الساخن لمجلس الوزراء 16528، وكذلك من خلال مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام للمحافظة.

 

و أشار محافظ قنا ، إلى أن قنا تأتى فى صدارة المحافظات التى حققت نسب عالية في الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين وفقا للتقارير الشهرية التى يصدرها مجلس الوزراء.



 

لقاءات المواطنين بقنا

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قنا تحقيق الأمن الإجتماعى مجلس الوزراء استقبال الشكاوى بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة الخط الساخن

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