قنا .. افتتاح سينما الأطفال بمكتبة مصر العامة

افتتح اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، نشاط سينما الأطفال بقاعة السيمنار بمكتبة مصر العامة بـ قنا، وهو أحد أهم الأنشطة الثقافية داخل المكتبة، ويهدف إلى تنمية مهارات الطفل من خلال تقديم عروض لأفلام الكرتون والأفلام الوثائقية والتاريخية والاجتماعية.

بدأ الافتتاح بعرض فيلم الانيميشن المدبلج باللهجة المصرية A Bug's Life" حياة حشرة"، بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا ، وحسام حمودة، السكرتير العام للمحافظة، والدكتور أحمد أمان، منسق عام مكتبات مصر العامة الاقليمية، والدكتورة هدى السعدى، مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بقنا، والعميد طارق لطفى، رئيس مركز ومدينة قنا، والدكتور سيد عباس، مدير عام مكتبة مصر العامة بقنا، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.





و قال محافظ قنا، إن سينما الطفل تعمل يومي الأحد والخميس من كل أسبوع بداية من الساعة 7 مساءا، وبسعر رمزي 5 جنيهات، وتستهدف الأطفال من سن 3 إلى 18 عاماً، كما سيتم تقسيم الفئات العمرية وفق الأفلام المعروضة، كما سيتم توفير مترجمي لغة الإشارة لمساعدة الأطفال ذوى الهمم من "الصم وضعاف السمع".

أشار محافظ قنا ، إلى أن الأفلام التي سيتم عرضها ضمن نشاط سينما الأطفال، تتضمن العديد من المعارف الاجتماعية والتاريخية التى تهدف إلى تنمية السلوك الإيجابى لدى الأطفال، خاصة وأن نشاط سينما الكرتون يتميز بجاذبيته وتأثيره الكبير على الطفل فى المراحل العمرية المبكرة.

والتقى الداودى، بعدد من اولياء أمور الأطفال واستمع الى مقترحاتهم لتطوير المكتبة، ووعدهم بزيادة عدد الأنشطة الثقافية والفنية والتعليمية والرياضية المثيرة التى تهدف الى استقطاب الاطفال ليصبحوا رواد دائمين للمكتبة لتعزيز ميولهم القرائية.

وأضاف محافظ قنا ، بأن مكتبة مصر العامة بقنا، تمثل صرح ثقافي كبير، يُتيح للباحثين سرعة الحصول على الكتب مما يساعد علي نشر ثقافة القراءة بين مختلف شرائح المجتمع، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، ببناء الإنسان وخلق جيل واعي ومثقف قادر على مواجهة التحديات وتحقيق أهداف المحور الثقافي باستراتيجية مصر 2030 والتي تضمنت تقليص الفجوة بين عدد المكتبات العامة وعدد السكان.



جدير بالذكر، أن المكتبة تقع على مساحة 800 متر مربع من إجمالي مساحة 4400 متر مربع، وتتكون من 5 طوابق ، تضم" مكتبة رقمية– نادى لتكنولوجيا المعلومات– برامج تدريبية للكوادر الفنية– قاعات حاسب آلي - قاعات قراءة - قاعات تدريب - مزودة بنظام إنترنت" واي فاي ""، بتكلفة مالية إجمالية بلغت 67 مليون جنيه، وتشمل المكتبة على 14 ألف كتاب في مختلف العلوم الدينية والتطبيقية.