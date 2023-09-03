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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ قنا يستقبل وكلاء وزارات وزارة الإسكان والصحة عقب توليهم مهامهم الجديدة

وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة مع محافظ قنا

استقبل اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا ، اليوم الأحد، اللواء سامح البدراوى، وكيل وزارة الاسكان بقنا ، و الدكتور محمد بدران، وكيل وزارة الصحة بقنا ، عقب توليهما مهام عملهما بمحافظة قنا.

قدم محافظ قنا ، التهنئة للوكيلين ، متمنياً لهما التوفيق والنهوض بمنظومة العمل داخل المديرية والإدارات التابعة لهم بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

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و أثنى الدواودي على الجهود المتميزة لمديرية الاسكان فى ظل اهتمام القيادة السياسية بمحافظات الصعيد بداية من الاشراف على تنفيذ المشروعات القومية التى تنفذ على أرض المحافظة طبقا للمواصفات والأكواد المصرية المعمول بها ، وتقديم المشورة الفنية للوحدات المحلية لتنفيذ قوانين البناء والقوانين ذات الصلة وأيضا الاشتراك في كافة اللجان التي تنص على وجود مندوب الإسكان بها مثل قوانين البناء وقوانين الضرائب العقارية وقانون نزع الملكية.

 

كما أكد المحافظ  أهمية التعاون والتنسيق بين مديرية الصحة و الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومؤسسات المجتمع المدنى، للاستمرار في تقديم خدمات طبية مميزة للمرضى، مع ضرورة إرسال تقارير يومية بانتظام سير العمل بالمنظومة الطبية داخل المحافظة.


وأكد مدير عام مديرية الاسكان بقنا ، بأن المديرية ستواصل جهودها المستمرة فى مواصلة الطفرة الانشائية فى محافظة قنا فى ظل كم المشروعات القومية التى تنفذ على أرض محافظة قنا.

 

و أشار الدكتور محمد بدران، وكيل وزارة الصحة بقنا ، إلى أنه سوف يتم وضع خطة عمل للإرتقاء بمستوي الأطباء بقطاع الصحة بالمحافظة، بما ينعكس على تقديم أفضل الخدمات للمرضي، من خلال تنفيذ الندوات الإرشادية والدورات لإطلاعهم على كافة السبل الصحية فى استقبال المرضى، للوصول إلى أعلي مستوي من الخدمات الطبية.

 

وكلاء وزارات الصحة والإسكان

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قنا وزارة الاسكان وكيل وزارة الصحة وكيل وزارة الاسكان منظومة العمل مديرية الإسكان مديرية الصحة

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