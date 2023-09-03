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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لبحث مطالبهم.. محافظ قنا يستقبل 47 مواطنا بالديوان العام

لقاءات المواطنين
لقاءات المواطنين بقنا

استقبل اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، وحازم عمر، نائب المحافظ، وحسام حمودة، سكرتير عام المحافظة، صباح اليوم الأحد، ٤٧ مواطنا ، للإستماع لشكواهم عن قرب والإستجابة السريعة لمطالبهم، وتقديم الدعم اللازم للحالات الأولي بالرعاية بهدف تحقيق الأمن الاجتماعي والحياة الكريمة لهم، وإعطاء كل ذي حق حقه وتبسيط الإجراءات المتعلقة بمعاملاتهم في ظل ما تسمح به اللوائح والأنظمة الحكومية.

جاء ذلك بحضور حسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، وسمية حسن، مدير إدارة تشغيل الشباب بالمحافظة.

 

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وقال محافظ قنا، إن استقبال المواطنين وحل مشاكلهم، يأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى،  وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بتفعيل كافة آليات التواصل مع المواطنين بالمحافظات والاستماع لشكواهم وسرعة الرد عليها، وحلها بما يحقق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم.

وأضاف الداودى أن خدمة المواطن والاستماع إلى شكواه وسرعة حلها، تأتي على رأس أولويات القيادات التنفيذية بالمحافظة، مؤكداً أنه يتم الاعتماد على كافة وسائل استقبال الشكاوى، من خلال استقبال المواطنين بمكاتب القيادات للاستماع إلى شكواهم ، بالإضافة إلى استقبال الشكاوى من خلال بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة https://www.shakwa.eg ، ومن خلال الخط الساخن لمجلس الوزراء 16528، وكذلك من خلال مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام للمحافظة.

و أشار  إلى أن محافظة قنا تأتى فى صدارة المحافظات التى حققت نسب عالية في الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين وفقا للتقارير الشهرية التى يصدرها مجلس الوزراء.

 

لقاءات المواطنين بقنا

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قنا الأمن الاجتماعي وزارة التضامن الاجتماعي مجلس الوزراء استقبال الشكاوى مكتب خدمة المواطنين بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة

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