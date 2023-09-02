أسماء.. إصابة 8 أشخاص في تصادم سيارتين على طريق قنا الزراعي

أسفر حادث تصادم وقع بين سيارتين ميكروباص وربع نقل بطريق قنا الزراعى الشرقى، أمام قرية أولاد عمرو عن إصابة ٨ أشخاص.

تلقى اللواء مصطفى مبروك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص مع ربع نقل بطريق قنا الزراعى الشرقى، أمام قرية أولاد عمرو، نتج عنه إصابة ٨ أشخاص، بإصابات متنوعة.

ودفع مرفق اسعاف قنا ، بعدد من السيارات إلى موقع الحادث وجرى نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

تبين إصابة كل من: علي عبدالسيد محمود 40 عاماً، نادية سعيد على 60 عاماً، سعاد محمد محمد 47 عاماً، مديحة عطالله محمد 43 عاماً، حنان عبد السيد محمود 16 عاماً، وسعاد هلالى محمود 45 عاماً، جميعهم مصابين بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، فضلاً عن علاج شخصين بموقع الحادث.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.