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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بيطري قنا: ضبط 113 كيلو لحوم فاسدة في فرشوط وأبوتشت

لحوم مضبوطة
لحوم مضبوطة

واصلت مديرية الطب البيطرى بـ قنا ، بالتعاون مع مديرية التموين ومباحث التموين وحماية المستهلك، شن حملاتها الدورية للتفتيش على أسواق عرض وبيع اللحوم والمجمدات والدواجن والأسماك وأماكن بيع وتداول وتقديم الغذاء، تمكنت خلالها من ضبط 113 كجم لحوم مذبوحة خارج السلخانة.


قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، إن الحملة التى شنتها المديرية بمركزيّ فرشوط و أبوتشت نجحت فى تحرير 6 محاضر ذبح خارج المجازر الحكومية، بإجمالي كميات مضبوطة بلغت 113 كجم، لحوم بلدي مذبوحة خارج المجازر الحكومية منها لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى.

 

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وأشار محافظ قنا، إلى أنه تم التحفظ على الكميات المضبوطة وتم إحالة المخالفين إلى النيابة العامة لتتولى التحقيق معهم.

 

وأضاف الداودى، أن الحملات تسعى للضرب بيد من حديد على المخالفين، والتأكد من جودة وسلامة الأطعمة والأغذية المقدمة للمواطنين، ومواجهة جشع بعض التجار لتحقيق مكاسب مادية على حساب صحة المواطنين.

 

وأكد الدكتور إبراهيم يوسف، مدير عام مديرية الطب البيطرى بـ قنا، أن المديرية مستمرة فى شن العديد من الحملات الرقابية المفاجئة لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية السلع المعروضة ومراعاة الاشتراطات الصحية والبيئية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.


 

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