إصابة شخصين بحروق بسبب انفجار إسطوانة غاز بمنزلهم فى نجع حمادي

تسبب انفجار اسطوانة بوتاجاز داخل منزل بمساكن السكة الحديد، الواقعة بنطاق مركز نجع حمادى، شمال قنا، فى إصابة شخصين بحروق من الدرجة الثالثة.

تلقى اللواء مصطفى مبروك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد ورود بلاغ بإصابة شخصين بحروق عقب اندلاع حريق نتج عن انفجار اسطوانة غاز بمنزلهم.

دفع مرفق إسعاف قنا ، بسيارتى إسعاف إلى موقع البلاغ، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى نجع حمادى العام، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

تبين إصابة كل من: رشاد.ع.م 26 عامًا، بحروق بالذراع الأيسر والظهر من الدرجة الثالثة، وأمل.ع.ع 35 عامًا، بحروق بالوجه من الدرجة الثالثة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



