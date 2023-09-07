ضمن مبادرة "سقيا".. "حياة كريمة" توزع مياه معدنية على المواطنين بدشنا

نظمت مؤسسة"حياة كريمة" بمحافظة قنا، حملة لتوزيع الآلاف من زجاجات المياه المعدنية على العمال والمهندسين والفنيين، في مشروعات المبادرة الرئاسية، بقرى أبومناع غرب، بمركز دشنا.

يأتى ذلك فى إطار المبادرة الجديدة "سقيا" والتي أطلقتها المؤسسة لدعم العمال فى ظل ارتفاع درجات الحرارة.

وقال حمادة صلاح، رئيس الوحدة المحلية بأبومناع غرب، إن فريقًا من متطوعي المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، زاروا مشروعات المبادرة في القرية، وقاموا بتوزيع المياه المعدنية على العمال والمهندسين، دعمًا لهم في ظل ارتفاع درجات الحرارة بقرى الصعيد.

وتابع صلاح، إن المبادرة أكدت دعمها الكامل لجميع المواطنين والعمال والمهندسين، في كل القطاعات المختلفة والتجمعات الصناعية، بالإضافة إلى تجمعات الأهالي في القرى المتآخمة، وتحقيقا لمبدأ المساندة ودعم المواطنين من خلال هذه المبادرة الجديدة لمؤسسة "حياة كريمة" المستمرة خلال الأيام القادمة.

فيما أشاد الأهالي، بتلك المبادرة الطيبة، التي تعبر عن مدى تقدير الدولة والمؤسسة للعمال الذين يشاركون بكل ما يملكون في تشييد الجمهورية الجديدة، بتوجيهات القيادة السياسية، وتحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، موجهين الشكر والتقدير لكل القائمين على تلك المبادرة.



