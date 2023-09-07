عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضمن مبادرة "سقيا".. "حياة كريمة" توزع مياه معدنية على المواطنين بدشنا

مبادرة سقيا
مبادرة سقيا

 

نظمت مؤسسة"حياة كريمة" بمحافظة قنا، حملة لتوزيع الآلاف من زجاجات المياه المعدنية على العمال والمهندسين والفنيين، في مشروعات المبادرة الرئاسية، بقرى أبومناع غرب، بمركز دشنا.

 

يأتى ذلك فى إطار المبادرة الجديدة "سقيا" والتي أطلقتها المؤسسة لدعم العمال فى ظل ارتفاع درجات الحرارة.

 

الزراعة: فحص 586 ألفًا و19 نخلة بهدف مكافحة السوسة الحمراء بقنا

تشكيل لجنة لفحص وحصر الأحكام القضائية الصادرة لمعلمي نجع حمادى

 

وقال حمادة صلاح، رئيس الوحدة المحلية بأبومناع غرب، إن فريقًا من متطوعي المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، زاروا مشروعات المبادرة في القرية، وقاموا بتوزيع المياه المعدنية على العمال والمهندسين، دعمًا لهم في ظل ارتفاع درجات الحرارة بقرى الصعيد.

وتابع صلاح، إن المبادرة أكدت دعمها الكامل لجميع المواطنين والعمال والمهندسين، في كل القطاعات المختلفة والتجمعات الصناعية، بالإضافة إلى تجمعات الأهالي في القرى المتآخمة، وتحقيقا لمبدأ المساندة ودعم المواطنين من خلال هذه المبادرة الجديدة لمؤسسة "حياة كريمة" المستمرة خلال الأيام القادمة.

 

فيما أشاد الأهالي، بتلك المبادرة الطيبة، التي تعبر عن مدى تقدير الدولة والمؤسسة للعمال الذين يشاركون بكل ما يملكون في تشييد الجمهورية الجديدة، بتوجيهات القيادة السياسية، وتحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، موجهين الشكر والتقدير لكل القائمين على تلك المبادرة.


 

مبادرة "سقيا " حياة كريمة

IMG-20230907-WA0041
IMG-20230907-WA0041
IMG-20230907-WA0043
IMG-20230907-WA0043
IMG-20230907-WA0042
IMG-20230907-WA0042
IMG-20230907-WA0045
IMG-20230907-WA0045
IMG-20230907-WA0044
IMG-20230907-WA0044
IMG-20230907-WA0046
IMG-20230907-WA0046
IMG-20230907-WA0047
IMG-20230907-WA0047
حياة كريمة دشنا سقيا الماء قنا قرى أبومناع غرب ارتفاع درجات الحرارة مياه معدنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار مفاجئ بإغلاق عدد من المدارس قبل بدء العام الدراسي الجديد|اعرف السبب

رسميا الآن.. سعر الدولار في البنوك بعد قرار الحكومة الأخير

كنت بهزر فى عزاء سعيد الجدي| فاروق جعفر يطلق قذائفه: أتمنى الاستعانة بتجربة الأهلي في الزمالك.. وهذا موقفي من الانتخابات

قرار عاجل من المحكمة بشأن دعوى الخطيب ضد مرتضى منصور

الحضور إلزامي.. مرتضى منصور ينتظر قراراً عاجلاً من القضاء |تفاصيل

سيف الدين الجزيري يفجر مفاجأة مثيرة حول انتقال إمام عاشور إلى الأهلي

20 درجة مرة واحدة|الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة بشأن طقس الساعات المقبلة

لن أترشح في وجوده.. هشام يكن: هذا الشخص الأنسب لإنقاذ الزمالك

موضوعات متعلقة

محافظ قنا يكرم فريق عمل تدريب العاملين بمكتبة مصر العامة

شقيقتان كفيفتان تجتازان امتحان محو الأمية في قنا.. فيديو

ترشيحاتنا

بالرابط.. فتح باب التنسيق للناجحين في الدور الثاني بالثانوية الأزهرية

الحوار الوطني.. رئيس الرقابة على المصنفات يطالب بإنشاء جهاز للملكية الفكرية والتصنيف

الجوع يهدد 50 مليون إنسان.. مصر تحذر من تحديات حقوق الإنسان بمؤتمر دولي

الحوار الوطني.. مجدي أحمد علي يطالب بمزيد من الحرية الرقابية ووقف الاحتكار

الجيش اللبناني: إحباط محاولة تسلل نحو 1200 سوري عند الحدود

الحوار الوطني.. أحمد زايد: مصر تدعم ملف الصناعات الثقافية والصين رقم 1

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تسرع الإصابة بـ آلزهايمر والشيخوخة وأمراض القلب.. عادات خاطئة توقف عنها

لماذا يروج له المشاهير؟ فوائد الجلوس في بانيو مليء بالثلج

متزوجة وأخرى محجبة| حكاية متسابقتان بملكة جمال مصر تثيران الانتباه.. صور

أعراض وأسباب تخبرك بأنك مصاب بعرق النسا

فيديو

غوريلا تثير الفزع في حفل زفاف عروسين بقاعة الفرح.. ما القصة؟| فيديوجراف

تفاصيل تعرض الفنانة شيرين عبدالوهاب للسرقة وبلاغها إلى النائب العام |فيديوجراف

هل الهضبة ديكتاتور؟.. الملحن محمد يحيى يكشف سر شخصية عمرو دياب

وليد توفيق يكشف سر سعادته الحقيقية وأول لقاء مع مصطفى كامل.. خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ