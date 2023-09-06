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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضمن حملات ضبط الأسواق..مديرية تموين قنا تحرر 46 مخالفة متنوعة

تموين قنا
تموين قنا

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بـ قنا ، برئاسة المحاسب أحمد السيد، وكيل وزارة التموين بقنا ، حملة تموينية، أسفرت عن تحرير  ٤٦ مخالفة متنوعة خلال يوم.

 

استهدفت الحملة مختلف مراكز محافظة قنا ، وتنوعت المخالفات المضبوطة، ما بين سلع ومنتجات مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، وعدم إعلان عن الأسعار، بجانب مخالفات المخابز.

 

قال أحمد السيد، وكيل وزارة التموين بقنا ، إن اجمالي المخالفات التى حررتها المديرية، على مدار اليوم اليوم بلغت ٤٦ مخالفة متنوعة، ضمن حملات دورية تشنها المديرية، بالتعاون مع جهات مختلفة، بناءاً على تعليمات محافظ قنا ، بتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات التجارية.

 

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وتابع وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بـ قنا ، تضمنت المحاضر، تحرير محاضر أرقام 11732و 11733جنح دشنا، عقب ضبط 5 كرتونة سمن، 5 جوال فول صحيح جميعهم مجهول المصدر، و تحرير محضر رقم 4823 جنح قفط، عقب ضبط 15 علبة تونة، لعدم الاحتفاظ بالفواتير، وتحرير محاضر أرقام 11728 و 11729و 11730و 11731 جنح دشنا، لبيع السجائر بأزيد من السعر. 


وأضاف السيد، كما تضمنت المحاضر، تحرير 22 محضر عدم الإعلان عن الأسعار، و محضر عدم مزاولة نشاط، و 2 محضر ذبح خارج المجازر، و 1 محضر عدم نظافة أدوات العجن، 6 محضر خبز غير مطابق للمواصفات 
6 محضر عدم الإعلان عن قائمة التشغيل، و1 محضر عدم إعطاء بون للمواطن.

 

و أشار وكيل وزارة التموين بـ قنا ، إلى أن الحملات التموينية مستمرة بكافة الأسواق و منافذ البيع، لمتابعة توافر السلع الأساسية، و مدى صلاحية المعروض للاستهلاك الآدمى.
 


 

قنا مديرية التموين وزارة التموين حملة تموينية مخالفات المخابز مجهولة المصدر الاسواق

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