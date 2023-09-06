ضمن حملات ضبط الأسواق..مديرية تموين قنا تحرر 46 مخالفة متنوعة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بـ قنا ، برئاسة المحاسب أحمد السيد، وكيل وزارة التموين بقنا ، حملة تموينية، أسفرت عن تحرير ٤٦ مخالفة متنوعة خلال يوم.

استهدفت الحملة مختلف مراكز محافظة قنا ، وتنوعت المخالفات المضبوطة، ما بين سلع ومنتجات مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، وعدم إعلان عن الأسعار، بجانب مخالفات المخابز.

قال أحمد السيد، وكيل وزارة التموين بقنا ، إن اجمالي المخالفات التى حررتها المديرية، على مدار اليوم اليوم بلغت ٤٦ مخالفة متنوعة، ضمن حملات دورية تشنها المديرية، بالتعاون مع جهات مختلفة، بناءاً على تعليمات محافظ قنا ، بتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات التجارية.





وتابع وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بـ قنا ، تضمنت المحاضر، تحرير محاضر أرقام 11732و 11733جنح دشنا، عقب ضبط 5 كرتونة سمن، 5 جوال فول صحيح جميعهم مجهول المصدر، و تحرير محضر رقم 4823 جنح قفط، عقب ضبط 15 علبة تونة، لعدم الاحتفاظ بالفواتير، وتحرير محاضر أرقام 11728 و 11729و 11730و 11731 جنح دشنا، لبيع السجائر بأزيد من السعر.



وأضاف السيد، كما تضمنت المحاضر، تحرير 22 محضر عدم الإعلان عن الأسعار، و محضر عدم مزاولة نشاط، و 2 محضر ذبح خارج المجازر، و 1 محضر عدم نظافة أدوات العجن، 6 محضر خبز غير مطابق للمواصفات

6 محضر عدم الإعلان عن قائمة التشغيل، و1 محضر عدم إعطاء بون للمواطن.

و أشار وكيل وزارة التموين بـ قنا ، إلى أن الحملات التموينية مستمرة بكافة الأسواق و منافذ البيع، لمتابعة توافر السلع الأساسية، و مدى صلاحية المعروض للاستهلاك الآدمى.





