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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سكرتير عام قنا يبحث الموقف التنفيذي لمشروع محور أبوتشت -دار السلام

اجتماع محور أبوتشت
اجتماع محور أبوتشت دار السلام

عقد حسام حموده، السكرتير العام لمحافظة قنا، اجتماعاً تنسيقياً، لبحث الموقف التنفيذى الخاص بمحور "أبوتشت - دار السلام".

 

تضمن الاجتماع، عرض فيلم تسجيلى، يحوى مكونات المشروع، والمراحل الإنشائية للمحور، بحضور محمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وممثلى مجلس الوزراء، والقيادات التنفيذية المعنية بمحافظتىّ قنا وسوهاج.
 

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ووجه السكرتير العام لمحافظة قنا ، بضرورة الإسراع في إنهاء إجراءات إزالة التعارضات الواقعة على مسار المحور، حتى يتسنى للهيئة الهندسية للقوات المسلحة الانتهاء من تنفيذ الأعمال الإنشائية بالمحور طبقا للجدول الزمنى المحدد لها.

 

وأوضح حموده، بأن إنشاء محور'' أبوتشت – دار السلام"، يأتى تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لتقليل المسافات البينية للمحاور العرضية المقامة على نهر النيل إلى 25 كم كحد أقصى، وهو ما يساهم في ربط جانبي النيل لتسهيل تنقل المواطنين وفتح مجتمعات عمرانية جديدة، بالإضافة لدعم مشروعات التنمية المستدامة بكافة صورها. 

 

جدير بالذكر أن محور أبوتشت- دار السلام، يبلغ طوله ٢٨ كم، حيث تقع مساحة ١٥.٥ كيلو متر من المحور بمركز أبوتشت بمحافظة قنا، و١٢.٥ كم بمركز دار السلام التابع لمحافظة سوهاج، ويشمل المحور" ٣ حارات مرورية لكل اتجاه بإجمالى عرض ٢٧.٨ م"، ويربط المحور بين الطريق الصحراوي الغربي عند مركز أبوتشت بمحافظة قنا والطريق الزراعي الشرقى عند مركز دار السلام بمحافظة سوهاج، ويحتوي على ٣٠ عمل صناعي وهي "كوبري النيل بطول ١.٣ كيلو متر- ١٥ كوبري علوي- ٨ برابخ- ٦ أنفاق".


 

اجتماع محور أبوتشت دار السلام

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قنا أبوتشت دار السلام مجتمعات عمرانية جديدة مشروعات التنمية محافظة قنا سوهاج

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