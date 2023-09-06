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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مساء اليوم .. قطع مياه الشرب عن 11 منطقة بمدينة قنا

بيان مياه قنا
بيان مياه قنا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بـ قنا ، عن قطع المياه عن 11 منطقة بمدينة قنا لإجراء أعمال الصيانة بلوحة الكهرباء الداخلية بمحطة رفع الصرف الصحي الرئيسية بالحصواية.

وأوضح بيان شركة مياه الشرب والصرف الصحى بـ قنا ، أن قطع المياه سوف يبدأ فى الساعة 11 مساء اليوم الأربعاء الموافق ٦ سبتمبر الجارى وحتى الساعة الـ 6 صباح الخميس الموافق ٧ سبتمبر الجارى، أو لحين انتهاء أعمال الصيانة بالمحطة.

 

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وأشار بيان شركة مياه قنا ، إلى أن المناطق المتضررة من قطع المياه تضم" الحصواية، النحال، الشئون، الكنوز، الحاكم العسكرى، المعنا، شارع المعتقل، شارع مصر أسوان، راعي قصب، مصنع المكرونة، شارع الـ ١٦".

و أضاف بيان شركة مياه قنا ، بأن قطع المياه يهدف للتخفيف عن محطة رفع الصرف الصحي الرئيسية بالحصواية التى تجرى بها أعمال الصيانة لوحة الكهرباء، وتخدم المناطق المشار إليها.

و أهابت شركة مياه الشرب بـ قنا ، المواطنين قاطنى المناطق المذكورة وأصحاب المخابز والمطاعم تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

بيان شركة مياه قنا 
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