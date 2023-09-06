مساء اليوم .. قطع مياه الشرب عن 11 منطقة بمدينة قنا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بـ قنا ، عن قطع المياه عن 11 منطقة بمدينة قنا لإجراء أعمال الصيانة بلوحة الكهرباء الداخلية بمحطة رفع الصرف الصحي الرئيسية بالحصواية.

وأوضح بيان شركة مياه الشرب والصرف الصحى بـ قنا ، أن قطع المياه سوف يبدأ فى الساعة 11 مساء اليوم الأربعاء الموافق ٦ سبتمبر الجارى وحتى الساعة الـ 6 صباح الخميس الموافق ٧ سبتمبر الجارى، أو لحين انتهاء أعمال الصيانة بالمحطة.

وأشار بيان شركة مياه قنا ، إلى أن المناطق المتضررة من قطع المياه تضم" الحصواية، النحال، الشئون، الكنوز، الحاكم العسكرى، المعنا، شارع المعتقل، شارع مصر أسوان، راعي قصب، مصنع المكرونة، شارع الـ ١٦".

و أضاف بيان شركة مياه قنا ، بأن قطع المياه يهدف للتخفيف عن محطة رفع الصرف الصحي الرئيسية بالحصواية التى تجرى بها أعمال الصيانة لوحة الكهرباء، وتخدم المناطق المشار إليها.

و أهابت شركة مياه الشرب بـ قنا ، المواطنين قاطنى المناطق المذكورة وأصحاب المخابز والمطاعم تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.