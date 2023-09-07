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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الزراعة: فحص 586 ألفًا و19 نخلة بهدف مكافحة السوسة الحمراء بقنا

فحص نخيل بقنا
فحص نخيل بقنا

تمكّنت الإدارة العامة لمكافحة الآفات بمديرية الزراعة بـ قنا، من فحص 586 ألفًا و19 نخلة بهدف مكافحة آفة "سوسة النخيل الحمراء" بمختلف نواحي مدن وقرى المحافظة.

 

قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، إن عدد النخيل المصاب بالسوسة الحمراء بلغ 242 نخلة، وقامت الإدارة بمعالجة 197 نخلة، واقتلاع 45 نخلة أخرى مصابة للقضاء على الإصابة نهائيًا، والرش الوقائي لعدد 178 نخلة للقضاء على الأطوار الكاملة للحشرة بهدف الحد من حدوث إصابات جديدة بالنخيل.

 

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وتابع محافظ قنا، فضلاً عن فحص 680 نخلة بمنطقة الغابة بالمعني من إجمالي 1165 نخلة، حيث بلغ عدد النخيل المصاب 2 نخلة، وتمكنت الإدارة من معالجة 2 نخلة، واقتلاع 1 نخلة أخرى مصابة للقضاء على الإصابة نهائياً.

 

وقال المهندس محمد جيلانى، وكيل وزارة الزراعة بـ قنا، إن الإدارة فحصت 138 ألفًا و627 نخلة بجميع نواحي مدينة قنا نتج عنها الكشف عن إصابة 50 نخلة تمت معالجة 25 نخلة واقتلاع 25 نخلة مصابة والرش الوقائي لـ 30 نخلة.

 

يُذكر أن معالجة النخيل تأتي فى إطار الخطة التي تتبناها المديرية للارتقاء بقطاع التمور وتحجيم الإصابات التى قد تسببها سوسة النخيل.

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