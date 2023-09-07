صحة قنا: تقديم خدمات تنظيم الأسرة لـ 14600منتفعة

قال الدكتور محمد يحي بدران، وكيل وزارة الصحة بـ قنا، إن المرحلة الأولى من الحملة استفاد منها 14596 فى مراكز نقادة، قفط، دشنا، نجع حمادى، وفرشوط، خلال الفترة من 2 وحتى 6 سبتمبر.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بـ قنا، أن إجمالي المنتفعات الحاصلات علي وسائل تنظيم الأسرة بلغ 9135 سيدة منهم 1282 جدد و7853 مترددات.

وأضاف بدران، أنه تم صرف 852 من حبوب تنظيم الأسرة الأحادية، 5322 حبوب مركبة، 324 لولب نحاسى، 22 لولب هرموني، 1331 حقن أحادية، 394 حقن مركبة، 682 كبسولات تحت الجلد.

وأشار وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، إلى أن الحملة قدمت 543 سونار للسيدات وتم توقيع الكشف علي 485 سيدة ومتابعة حمل لـ 570 سيدة وتقديم المشورة لـ 5228 سيدة.

وقالت الدكتورة رانيا الشهير، مديرة إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الصحة، إن المديرية سوف تقوم بتنظيم المرحلة الثانية خلال الفترة من 10 وحتى 14 من الشهر الجاري في مراكز "أبوتشت، الوقف، قنا وقوص".

وأضافت الشهير، أن جميع الخدمات يتم تقديمها من خلال الفرق المدربة من الأطباء والتمريض وكذلك تقديم التوعية الصحية للسيدات وفق الحالة الصحية للمنتفعة نحو ضرورة تنظيم الأسرة وأثر ذلك علي خلق مجتمع أسري يحظي أفراده بالرعاية المجتمعية المتكاملة.



