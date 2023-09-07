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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اصطدمت بحائط.. إصابة 6 أشخاص في حادث سيارة ملاكي بقنا

اسعاف قنا
اسعاف قنا

أصيب ٦ أشخاص، بإصابات متنوعة، اصطدمت بهم سيارة ملاكى فى حائط بقربة القلعية التابعة لمركز أبوتشت شمال قنا.

 

تلقى اللواء مصطفى مبروك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد وقوع حادث لـ سيارة ملاكى بقربة القلعية التابعة لمركز أبوتشت.

 

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دفع مرفق اسعاف قنا ، بعدد من السيارات إلى موقع الحادث وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بهجورة المؤقت بنجع حمادى، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

تبين أن السيارة اصطدمت بحائط بقرية القلعية، ما تسبب فى إصابة مستقلى السيارة بإصابات متنوعة، استدعت نقلهم للمستشفى.

 

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 


 

قنا قربة القلعية سيارة ملاكى أبوتشت مرفق اسعاف قنا مستشفى بهجورة المؤقت نجع حمادى

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