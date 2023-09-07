حملة مكبرة بقنا لإزالة طواحين الذهب غير المرخصة بصحراء حجازة

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص بقيادة فراج الوحش، نائب رئيس المركز، حملة مكبرة لإزالة عدد من طواحين الذهب غير الشرعية المقامة على أراضي أملاك الدولة بصحراء قرية حجازة، بالتنسيق مع أجهزة الأمن بـ قنا.

وقال فراج الوحش، نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، إن الحملة جاءت بناءً علي توجيهات الدكتور قدري الشعيني، رئيس الوحدة، وتنفيذاً لتعليمات اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا.

وأوضح نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، بأن أعمال الحملة أسفرت عن إزالة عدد من الطواحين غير المرخصة التي يسعي أصحابها للكسب السريع دون النظر إلي حق الدولة.

وأضاف الوحش، بأن رئاسة الوحدة سبق وأن حذرت المواطنين من استخدام معدات وآلات طحن أحجار الذهب كونها تستهلك كميات كبيرة من الكهرباء، فضلاً عن كونها تعد طرق تقليدية لاستغلال معدن نفيس ذا جدوي اقتصادية عالية كمعدن الذهب.

يذكر أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، تشن حملات دورية بالمنطقة الصحراوية، لمواجهة أى تعديات على أملاك الدولة.