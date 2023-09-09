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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

فى ظروف غامضة.. مصرع عروس بعد زفافها بـ 40 يوم بقنا

مـ شرحة
مـ شرحة

عثرت أجهزة الأمن بـ قنا، على جثة عروس عشرينية، داخل منزلها بقرية الشاورية التابعة لمركز نجع حمادى، بعد مرور ٤٠ يوما من زفافها.

 

تلقى اللواء مصطفى مبروك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد بالعثور على جثة أنثى فى بداية العقد الثالث من عمرها، داخل منزلها بقرية الشاورية.

 

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جـ. ثة لعروس بعد 40 يوما من زفافها 

تبين أن الجـ ثة لعروس تزوجت من ٤٠ يوماً، وعثر على جثتها داخل منزلها، فيما تكثف أجهزة الأمن بـ قنا، جهودها لكشف ملابسات الواقعة.

 

دفع مرفق إسعاف قنا، بسيارة إلى موقع البلاغ وجرى نقل الجـ ثة إلى مشرحة مستشفى نجع حمادى العام، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

 

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

قنا قرية الشاورية نجع حمادى الشاورية جثة عروس مرفق اسعاف قنا مشرحة مستشفى نجع حمادى

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