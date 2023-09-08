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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

العثور على جثة شاب فى ظروف غامضة داخل منزله بنجع حمادى

مشرحة
مشرحة

عثرت أجهزة الأمن بـ قنا، على جثة شاب داخل منزله بقرية القمانة التابعة لمركز نجع حمادى شمال قنا.

تلقى اللواء مصطفى مبروك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد العثور على جثة هامدة لشاب داخل منزله بقرية القمانة التابعة لمركز نجع حمادى.

 

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دفع مرفق إسعاف قنا، بسيارة إلى موقع البلاغ وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بهجورة المؤقت بنجع حمادي، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

 

تبين أن الجثة للشاب حماده.م 35 عاماً، فيما تكثف أجهزة الأمن جهودها لكشف ملابسات الواقعة.

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

قنا نجع حمادى قرية القمانة جثة شاب مرفق اسعاف قنا مشرحة

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