مصرع شقيقين غرقًا داخل ترعة القمانة في قنا

لقي شقيقان مصرعهما، غرقًا داخل ترعة بقرية القمانة، التابعة لمركز نجع حمادي، شمال قنا.

وتلقى اللواء مصطفى مبروك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد مصرع شقيقين غرقًا داخل ترعة الجبل في قرية القمانة التابعة لمركز نجع حمادي.

دفع مرفق إسعاف قنا، بسيارة إلى موقع البلاغ وجرى نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى نجع حمادى العام، لوضعهما تحت تصرف النيابة العامة.

تبين مصرع محمود علي محمود 12عامًا، وشقيقه أحمد علي محمود 9 أعوام، أثناء نزولهما للسباحة فى مياه الترعة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.