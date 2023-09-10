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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ قنا يناقش طلبات ومقترحات النواب بشأن تنفيذ بعض المشروعات الخدمية

اجتماع مجلسى النواب
اجتماع مجلسى النواب والشيوخ

ناقش اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، طلبات ومقترحات النواب بشأن تنفيذ بعض المشروعات الخدمية، وتحسين مستوي الأداء في خدمات بعض المرافق، وخطوات تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والقرى المستهدفة فضلا عن أعمال تسليم مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدورى لمحافظ قنا،  مع عدد من أعضاء مجلسيّ النواب والشيوخ بالمحافظة، لتبادل الرؤى والنقاش حول أبرز المشروعات التنموية على أرض المحافظة، وبحث آليات تنفيذ خطط تطوير المحافظة، وعرض طلبات ومشكلات أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بشأن تحسين مستوي الخدمات، تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، بضرورة التواصل مع أعضاء مجلسيّ النواب والشيوخ.

حضر فعاليات الاجتماع، الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، وحسام حموده، سكرتير عام المحافظة، ومحمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد، و النائب مصطفي محمود، والنائب العمدة مبارك أحمد عامر، و النائب محمد طايع، و النائب سيد فؤاد أبوزيد، أعضاء مجلس النواب، و النائب محمد كمال موسي، و النائب أحمد عبدالماجد الأحمر، والنائب عبدالفتاح دنقل، أعضاء مجلس الشيوخ، وجميع القيادات التنفيذية.

 

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و أعرب محافظ قنا ، عن ترحيبه بجميع النواب، ممثلي الشعب، مشيراً إلى أن جميع الآراء مطروحة وقابلة للنقاش بهدف الوصول إلى ما فيه الصالح العام للمحافظة، مؤكداً أن المحافظة ينتظرها مستقبل واعد بتضافر جهود جميع أبناءها، والتنسيق المتبادل بين جناحي العمل التنفيذي والشعبي.

و أكد محافظ قنا ، حرصه على لقاء النواب في إطار التواصل والتعاون المشترك والمستمر معهم بهدف تحقيق مطالب واحتياجات المواطنين، وحل مشاكلهم المتعلقة بجميع قطاعات المرافق والخدمات بنطاق المحافظة.

و أشاد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بالجهود التى تبذل من قبل الجهاز التنفيذى برئاسة محافظ قنا ، وحرصه الدائم للقاء النواب والتفاعل مع طلباتهم ومقترحاتهم، مؤكدين أن هذه اللقاءات بمثابة فتح قنوات للتواصل والتناغم الكامل بما يتناسب مع احتياجات المواطنين وطموحاتهم خلال الفترة القادمة.

وأشار أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، إلى أن أهم القضايا التي تتصدر اهتماماتهم هي الملفات التي تمس حياة المواطن وتحسين أحواله المعيشية وتخفيف المعاناة عن كاهل الفئات الأكثر احتياجًا.

قنا مقترحات النواب حياة كريمة الفئات الأكثر احتياج ا المبادرة الرئاسية المشروعات التنموية

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