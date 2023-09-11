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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بتخفيضات تصل إلى 25%.. افتتاح معرض أهلا مدارس بمدينة قنا

افتتاح معرض أهلاً
افتتاح معرض أهلاً مدارس

افتتح اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، اليوم الاثنين معرض"أهلا مدارس" بميدان الساعة بمدينة قنا والذي تنظمه الغرفة التجارية ومديرية التموين ومباحث التموين لتوفير المستلزمات المدرسية والأدوات المكتبية بأسعار مخفضة ضمن فعاليات مبادرة كلنا واحد.
 

رافقه خلال الافتتاح، الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا ، وأحمد السيد، وكيل وزارة التموين، والعقيد تامر النجار، مدير مباحث التموين، وأمير عبد السلام الشيخ، رئيس الغرفة التجارية بقنا ، وعدد من القيادات التنفيذية.

 

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وأوضح محافظ قنا ، بأن المعرض يوفر جميع المستلزمات والأدوات المدرسية والزي المدرسي للطلاب بمراحل التعليم المختلفة بأسعار مخفضة بنسبة 25 % مع التركيز على المنتج المصري بهدف تعميق الصناعات المحلية.

 

و أكد الداودى، حرص الدولة على تقديم كافة أوجه الدعم للمواطنين، من أجل المساهمة في تخفيف العبء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية، وذلك من خلال تنظيم المعارض الدائمة والمؤقتة فى المناسبات المختلفة على مدار العام.

 

و أشار محافظ قنا ، إلى أنه تم تقديم تسهيلات كبيرة للتجار، لإقامة معارض لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، تشمل الموافقة على الأماكن التى يختارها التجار بالمجان، وكذلك عمل التجهيزات اللازمة لإقامة المعرض بمعرفة الغرفة التجارية بالمحافظة، بهدف حثهم على إقامة المعارض والسعي إلى زيادة السلع المعروضة لضمان استقرار أسعارها، وبيعها بأسعار مخفضة للمواطنين تيسيراً عليهم.
 

افتتاح معرض أهلاً مدارس

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قنا أهلا مدارس مدينة قنا مديرية التموين مبادرة كلنا واحد المستلزمات المدرسية أسعار مخفضة المنتج المصري

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