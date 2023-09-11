انقلاب ميكروباص وإصابة 14 راكبًا على قنا الصحراوي

أسفر حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق قنا الصحراوى الغربى، بالقرب من المزرعة اليابانية، عن إصابة ١٤ شخصا يستقلون السيارة.

تلقى اللواء مصطفى مبروك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي، بالقرب من المزرعة اليابانية، نتج عنه إصابة ١٤ شخصا.

دفع مرفق اسعاف قنا ، بعدد من السيارات إلى موقع الحادث وجرى نقل المصابين إلى مستشفى قنا الجامعى لتلقى الإسعافات الأولية الطبى اللازم.

تبين أن إطارات السيارة انفجرت بشكل مفاجىء، ما أدى إلى انقلاب السيارة، وإصابة جميع مستقليها، ما ايتدعى نقلهم للمستشفى.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.