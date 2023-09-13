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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

دون المساس بمصلحة المرضى.. بدء تطبيق اجازة "السبت" بمستشفيات جامعة جنوب الوادى

رئيس جامعة جنوب الوادى
رئيس جامعة جنوب الوادى

ناقش الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة جنوب الوادي، تطبيق قرار مجلس جامعة جنوب الوادى، باعتبار يوم السبت من كل أسبوع اجازة رسمية بمستشفيات قنا الجامعية.

جاء ذلك خلال الاجتماع بالدكتور حجاجي منصور، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، وعادل الأفيوني، أمين عام الجامعة، ومديري المستشفيات الجامعية والقيادات الإدارية.

 

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وأكد رئيس الجامعة، استفادة العاملين بالمستشفيات الجامعية من هذا القرار مع عدم الإخلال بالخدمات المقدمة لمرضى المستشفيات الجامعية والمترددين عليها.

وأضاف الدكتور حجاجي منصور، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، بأنه سوف يتم منح جميع الإدارات لغير المتعاملين بشكل مباشر مع جمهور المستشفيات يوم السبت اجازة من كل أسبوع.

وتابع منصور، أنه سيتم تطبيق نظام التناوب بين الإدارات والأقسام ذات التعامل المباشر لضمان استمرار جودة الخدمات المقدمة، كما تم تعديل جدول العيادات الخارجية بما يتناسب مع هذا القرار.
 

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