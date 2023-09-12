مدير تعليم نجع حمادي يناقش موقف المدارس المرشحة للاعتماد التربوى

ترأس أبو الوفاء عبد السلام الدردير، مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية شمال قنا، اليوم الثلاثاء، الاجتماع السنوي الذي عقدته وحدة الجودة واللامركزية بالإدارة، لمناقشة استعدادات المدارس المرشحة للاعتماد التربوي.

جاء ذلك بحضور خالد السيد، رئيس وحدة الجودة واللامركزية بالإدارة والأعضاء، ومديري المراحل التعليمية، و25 مدير مدرسة مرشحة و احتياطي للحصول للجودة والاعتماد التربوي للعام 2023/2024، وتحت رعاية الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، وإشراف الدكتورة دعاء عسران، مدير إدارة الجودة بمديرية التربية والتعليم بقنا.

ناقش الاجتماع، المعوقات التي تواجه المدارس المرشحة للحصول علي الجودة والاعتماد التربوي وتهيئتها للترشح للحصول علي الجودة.

وشدد الدردير، على ضرورة تذليل العقبات والتعاون داخل المدارس المرشحة، مقدماً الشكر لإدارات المدارس المختلفة الجاهزة والمهيئة للحصول على الجودة والاعتماد التربوى.

كما قدم مدير عام الإدارة، الشكر لرئيس وحدة الجودة واللامركزية، وأعضاء الوحدة لمجهوداتهم داخل المدارس المرشحة للحصول على الاعتماد التربوي.