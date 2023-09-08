تعاون بين جامعتي جنوب الوادي وبودابست في تطبيقات الذكاء الاصطناعي

استقبلت جامعة جنوب الوادي، برئاسة الدكتور أحمد عكاوى، رئيس الجامعة، وفدا من جامعة بودابست للتكنولوجيا والاقتصاد بدولة المجر، لبحث سبل التعاون بين جامعة جنوب الوادى وجامعة بودابست للتكنولوجيا والاقتصاد في مجال تطبيقات الذكاء الاصطناعي فى الهندسة المدنية ومجال هندسة السيارات ذاتية القيادة.

جاء ذلك بحضور الدكتور نوبي مهدي غزالى، عميد كلية الهندسة بقنا، والدكتور فرج خضارى معله، وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع ورئيس قسم الهندسة المدنية، والدكتور عصام عبيد، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

فيما ضم الوفد المجرى، الدكتور بارشي أرباد استاذ المساحة التصويرية والاستشعار عن بعد ورئيس الوفد، يانوش لوجو، فيكتور هورفات، باحثي دكتوراة في مجال استخدام الذكاء الاصطناعي في انتاج الخرائط للسيارات ذاتية القيادة، وبرفقتهم الباحث محمد فوزي السنبسي، المدرس المساعد بقسم الهندسة المدنية وباحث الدكتوراة بجامعة بودابست للتكنولوجيا والاقتصاد في مجال استخدام الذكاء الاصطناعي في تصنيف صور الأقمار الصناعية.

وأكد الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادى، أهمية الزيارة وما تضيفه للجامعة من تبادل فى كافة المجالات العلمية، وباحثاً مع رئيس الوفد، الاستمرار فى التعاون العلمى مع الجامعة فى كافة المجالات.

وأضاف عكاوى، أن جامعة جنوب الوادى، تحظى بالعديد من المشاريع والشراكات الدولية ضمن أنشطة وحدة التعاون الدولي بالجامعة والتي تهدف إلي وضع الجامعة في مكانة مميزة علي المستوي الاقليمي والدولي.

وجه بارشى ارباد، رئيس الوفد الشكر لرئيس الجامعة على حفاوة الاستقبال من جامعة جنوب الوادى، مشيراً إلى أن الزيارة مهمة بالنسبة لفريق جامعة بودابست، مؤكداً التوسع العلمى وتبادل الزيارات مع جامعة جنوب الوادى.

ولفت عميد كلية الهندسة، إلى اهتمام جامعة جنوب الوادى بأنشطة البحث العلمي في العديد من المجالات التي تخدم وتعزز رؤية الجامعة للتميز علي المستوي المحلي والدولي.

تناول اللقاء أيضاً حلقة نقاش بين رئيس قسم الهندسة المدنية، بحضور لفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة حول التخصصات والأنشطة بقسم الهندسة المدنية وكيفية تنفيذ أنشطة بحثية وعلمية وتبادل الزيارات الطلابية في مجال هندسة الطرق والمرور، هندسة المياه، هندسة الانشاءات، الهندسة البيئية، الهندسة الجيوتقنية، هندسة المساحة والاستشعار عن بعد.





وأنهى الوفد زيارته، بجولة تفقدية لجامعة جنوب الوادي أبدى خلالها إعجابه بإمكانيات الجامعة ومساحتها الشاسعة ومعاملها ومنشأتها والمعامل الجديده لكلية الهندسة بحرم الجامعة.