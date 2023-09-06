بمشاركة 20 جامعة.. جنوب الوادي تفوز بالمركز الثاني برالى مصر لريادة الأعمال

هنأ الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة جنوب الوادي، والدكتور بدوى شحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، فريق خدمة Khidma والممثل من الطالبة ندى عابدين بكلية العلوم، والطالب عبدالله عبدالحميد بكلية الآداب، لفوزهم بالمركز الثاني في مسابقة رالي مصر لريادة الأعمال.

جاء ذلك على هامش فعاليات نهائي المسابقة المنعقد بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بمدينة العلمين الجديدة.

جرى تكريم الفريق من قبل الدكتور اسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى، والدكتور محمد عبدالكريم، رئيس هيئة تنمية الصناعة، والدكتور ضياء عبدالمجيد، رئيس صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ ISF بوزارة التعليم العال، والدكتور ماجد غنيمة، ISF .

وقال الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادى ، إن مسابقة رالي مصر لريادة الأعمال تعتبر من أهم المسابقات الداعمة لطلاب الجامعات ورواد الأعمال بمصر، والتي تستهدف نشر الوعي عن مفاهيم ريادة الأعمال وأهميتها و تشجيع الطلاب في المرحلة الجامعية على إقامة مشاريع ناشئة خاصة بهم وتنمية مهاراتهم الفكرية.

وأكد رئيس جامعة جنوب الوادى، دعمه الكامل لأنشطة المسابقة داخل الجامعة والفرق المشاركة، حرصاً على تشجيع الطلاب للمشاركة فى الأنشطة المختلفة.

وأشار الدكتور بدوي شحات، نائب رئيس الجامعة، ورئيس مجلس إدارة مركز اكتشاف ورعاية الطلاب الموهوبين والنوابغ والمبدعين بالجامعة، إلى دعم الجامعة لكافة الأنشطة الطلابية والمشاريع الطلابية المشاركة في المسابقة.