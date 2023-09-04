جامعة جنوب الوادى تختتم فعاليات منافسات خماسيات كرة القدم للكليات ومراكز الشباب

اختتمت جامعة جنوب الوادى، فعاليات منافسات بطولة خماسيات كرة القدم لكليات الجامعة والأندية ومراكز الشباب بقنا والتي نظمتها إدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة، بمشاركة 10 كليات و6 مراكز شباب بإجمالي 160 مشارك.



وشهد الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، المباراة النهائية للمنافسات والتي جاءت بين فريقي كلية التجارة ومركز شباب نجع حمد الله، بحضور الدكتور بدوى شحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، و الدكتور عبد الحق سيد، القائم بعمل عميد كلية التربية الرياضية، والدكتور صدام حسين، وكيل كلية التجارة لشئون التعليم والطلاب.

وأسفرت المباراة النهائية للبطولة، عن فوز فريق كلية التجارة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد لفريق مركز شباب نجع حمد الله.



وانتهت فعاليات ختام البطولة، بتسليم رئيس الجامعة، كؤوس البطولة والجوائز المالية والميداليات لأصحاب المراكز الثلاث الأولى"كلية التجارة ومركز شباب نجع حمد الله ومركز شباب مدينة قنا".

وقال الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادى، إن البطولة ضمن الأنشطة التى تنفذها الجامعة بالتعاون مع المؤسسات المختلفة، لخدمة طلاب الجامعة والمجتمع المحيط.

