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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أعقبها بصلاة الغائب.. محافظ قنا يقدم واجب العزاء لأسر ضحايا "عاصفة دانيال"

عزاء ضحايا إعصار
عزاء ضحايا إعصار دانيال

قدم اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، واجب العزاء لأسر ضحايا عاصفة " دانيال بدولة ليبيا"، والذى تسبب في وفاة ١٨ فرد من أبناء قرية الصياد بنجع حمادى.

رافقه خلال أداء واجب العزاء، الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا ، و حسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الإجتماعى، و المهندس أشرف عبدالسلام، وكيل وزارة الكهرباء ، وأحمد السيد، وكيل وزارة التموين، والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والمهندس مجدى ايوب رئيس قطاع رى قنا غرب، و أشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى.

 

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وأدي محافظ قنا ومرافقوه ، و عدد من أهالي القرية صلاة الغائب علي الشهداء، موجهاً وكيل وزارة الأوقاف بتعميم صلاة الغائب علي ضحايا الإعصار في جميع مساجد المحافظة ، عقب صلاة الجمعة غداً.

كما قدم محافظ قنا ، أحر التعازي لأسر الشهداء، داعياً الله أن يدخلهم فسيح جناته، و يلهم أهلهم الصبر والسلوان، مشيراً إلي أنه تم صرف إعانة عاجلة لجميع الأسر المتضررة.

ووجه الداودى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بإتخاذ الاجراءات اللازمة لإعفاء أبناء الشهداء وأفراد أسرهم، من مصاريف المدارس، ودعم أسر الشهداء بالمواد الغذائية اللازمة.

وأشار محافظ قنا ، إلي أن وزيرة التضامن الاجتماعي وجهت بصرف تعويض مالي بقيمة ١٠٠ ألف جنيه لأسرة كل متوفي، و ٢٥ ألف جنيه لأسرة كل مصاب، بعد تقديم واستيفاء الأوراق اللازمة لكل حالة.

عزاء أبناء قرية الصياد

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