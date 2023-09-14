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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ قنا يطمئن على تطبيق إجراءات السلامة والأمان بمحطة وقود المعنا

إجراءات السلامة بمحطة
إجراءات السلامة بمحطة وقود

أجرى اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، صباح اليوم، جولة تفقدية بمحطة وقود المعنا والتي شهدت حريقا بها في شهر يونيو الماضى، للاطمئنان علي تطبيق إجراءات السلامة والأمان بالمحطة، و مدي استيفائها لاشتراطات الحماية المدنية.

 

رافق المحافظ في جولته، كل من الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا ، و المقدم محمد ياسين، وكيل إدارة الحماية المدنية، و أحمد السيد، وكيل وزارة التموين، و أحمد جابر، وكيل وزارة القوي العاملة.

 

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استمع محافظ قنا ، لشرح تفصيلي من وكيل إدارة الحماية المدنية، حول إجراءات الحماية التي تم تنفيذها بالمحطة، والتي شملت تزويد المحطة بخزانات مياه ورغاوى، وحنفيات وخراطيم إطفاء، بالإضافة إلي طفايات الحريق المتنقلة.

 

وأوضح محافظ قنا ، بأن الحماية المدنية قامت بتدريب العاملين بالمحطة علي كيفة استخدام معدات الإطفاء، وطرق التعامل مع الحرائق حال حدوثها، مشيراً إلي أنه تم إجراء تجربة عملية لإختبار قدرات العاملين علي التعامل مع معدات الإطفاء في الحالات الطارئة، وكذلك إختبار جودة وصلاحية المعدات.

 

وشدد الداودى، علي ضرورة تعميم مثل هذه الإجراءات بجميع محطات الوقود علي مستوي المحافظة، وكذلك كافة المنشآت ذات الأنشطة الخطرة، لضمان سلامة المنشأة والحفاظ علي حياة العاملين بها.

 

ووجه محافظ قنا ، بإستمرار التفتيش علي تلك المنشآت واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مؤكداً أننا حريصون علي توفير أقصي درجات الحماية والأمان سواء للعاملين بتلك المنشآت أو المواطنين المتواجدين في محيطها.

 

 

 

إجراءات السلامة بمحطة وقود

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قنا محطة وقود المعنا الحماية المدنية طفايات الحريق المتنقلة المنشاة

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