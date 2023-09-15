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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حياة كريمة.. صحة قنا تناظر 1164 مواطنا فى قافلة طبية مجانية بدشنا

قافلة طبية بقنا
قافلة طبية بقنا

نظمت مديرية الصحة والسكان بـ قنا ، قافلة طبية مجانية بقرية أبونبوت التابعة لمركز دشنا ضمن فعاليات القوافل الطبية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجاً لتحسين مستوى الخدمات الطبية وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة ".

قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، إن القافلة نجحت فى توقيع الكشف الطبى على ١١٦٤ مواطن فى ٧ تخصصات طبية بواقع " ٤٠٤ حالة رمد، ٢٩٢ حالة أمراض باطنية ، و ١٨٤ حالة طب أطفال ، ٧٤ حالة جراحة عامة، ٤٤ حالة أمراض نساء وتوليد ، و ٣٣ حالة تنظيم الأسرة ".

 

 

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وتابع الداودى، فضلا عن إجراء فحوصات معملية لـ ١٣٥ حالة، وعمل سونار لـ ٢٠ حالة ، وأشعة لـ ٩ حالات، وإجراء الكشف المبكر لـ ١٨ حالة، وإنهاء اجراء العلاج علي نفقة الدولة لـ ٦ حالات، فضلا عن تحويل ٨ حالات للمستشفي لإستكمال العلاج.
 

و أشار محافظ قنا ، إلى أن القافلة تأتي انطلاقا من حرص الدولة المصرية المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الاولي بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية.
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وقال الدكتور محمد بدران، وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا ، إن القافلة قدمت أيضاً خدمات توعية للمستفيدين، حيث جرى عقد ندوتين لتوعية الأهالي بالصحة الإنجابية و وخطورة الزيادة السكانية، والوقاية من الأمراض المختلفة، حضرهما ٦٧ مواطناً.

وأضاف بدران، بجانب ما تقدمه القافلة الطبية من خدمات طبية وخدمات الأشعة والتحاليل، وصيدلية يتوافر بها جميع الأدوية وتحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة.

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