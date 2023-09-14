بنسبة تنفيذ بلغت 90%..محافظ قنا يتفقد الأعمال الإنشائية بمشروع محور"أبوتشت-دار السلام"

تفقد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، الأعمال الإنشائية بمشروع محور"أبوتشت - دار السلام"، الذي يتم تنفيذه تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لمتابعة معدلات تنفيذ المشروع، والتأكد من انتظام العمل والوقوف علي المعوقات ووضع الحلول الفورية لها.

رافقه خلالها الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، و حسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الإجتماعي، و المهندس أشرف عبدالسلام، وكيل وزارة الكهرباء، والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والمهندس مجدى أيوب، رئيس قطاع رى قنا غرب، و سيد تمساح، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت.

وقال محافظ قنا، إن محور أبوتشت - دار السلام، يتم تنفيذه بطول ٢٨ كم، و يربط بين الطريق الصحراوي الغربي بمحافظة قنا غرب النيل عند مركز أبوتشت، والطريق الزراعي الشرقي بمحافظة سوهاج شرق النيل عند مركز دار السلام، حيث تقع مساحة ١٥.٥ كيلو متر من المحور داخل الحدود الإدارية لمحافظة قنا ، و١٢.٥ كم داخل الحدود الإدارية لمحافظة سوهاج.

واستمع محافظ قنا ، إلى شرح تفصيلي من ممثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة عن مكونات المشروع المكون من اتجاهين بإجمالي عرض ٢٧.٨ م ، يشمل كل اتجاه ٣ حارات مرورية ، ويضم المحور ٣٠ عمل صناعي وهم" كوبري النيل بطول ١.٣ كيلو متر- ١٥ كوبري علوي - ٨ برابخ - ٦ أنفاق"، و تم الإنتهاء من جميع الأعمال الصناعية في الجزء الخاص بمحافظة قنا ، وبلغت نسبة تنفيذ إجمالي الأعمال أكثر من ٩٠٪؜.

يُذكر أن محور" أبوتشت - دار السلام"وجه بتنفيذه الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، خلال زيارته لمحافظة قنا لإفتتاح عدد من المشروعات القومية في ديسمبر ٢٠٢١، ضمن خطة الدولة لتقليل المسافات بين المحاور المقامة علي نهر النيل إلى 25 كم كحد أقصى، لتسهيل تنقل المواطنين من الجانبين الشرقى والغربي للنيل، كما تساهم هذه المحاور في فتح مجتمعات عمرانية جديدة بالمناطق الصحراوية، بالإضافة إلى دعم المشروعات الإستثمارية، ومشروعات التنمية المستدامة.