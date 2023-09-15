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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بيطرى قنا يفحص 504 رأس ماشية خلال قافلة بقرية القمانة بنجع حمادى

قافلة بيطرية بقنا
قافلة بيطرية بقنا

نظمت مديرية الطب البيطرى بـ قنا، قافلة بيطرية علاجية مجانية بقرية القمانة التابعة لمركز نجع حمادي، تمكنت من مناظرة وعلاج ٥٠٤ رأس ماشيه.


قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، إن القافلة نجحت فى مناظرة وعلاج ٥٠٤ رأس ماشية متنوعة، تضمنت علاج ٢٥٠ حيوان ضد الطفيليات الخارجية، وعلاج ٢٠٠ رأس أغنام ضد الطفيليات الداخلية، و علاج ١٥ رأس ماشية تناسلية، وعلاج ٢٦ رأس ماشية باطنة، و إجراء جراحة لـ ١٣ رأس ماشية.

 

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وتابع محافظ قنا ، بالإضافة إلي عقد ندوات إرشادية لصغار المربين حول طرق وقاية الحيوانات من الأمراض الوبائية والمعدية وأهمية التحصينات، و كذلك أهمية التأمين على الماشية، وأهمية التلقيح الصناعى، بهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية.

 

وقال الدكتور إبراهيم يوسف، مدير مديرية الطب البيطرى بقنا ، إن المديرية تحرص على التنسيق مع الجمعيات الأهلية والمعاهد البحثية للتوسع فى تنظيم القوافل البيطرية لخدمة أهالينا فى القرى.

 

و أضاف يوسف، بأن هناك قوافل دورية تجوب المناطق المختلفة، وفقاً للخطة المقررة للتعامل مع الثروة الحيوانية التى نسعى للحفاظ عليها، وتنميتها لتوفير الاحتياجات اللازمة منها.

 

قافلة بيطرية بقنا

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