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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

افتتاح المركز المطور لتقديم الخدمات التموينية للمواطنين بقرية أولاد نجم بقنا

المركز المطور لتقديم
المركز المطور لتقديم الخدمات التموينية بقنا

 

افتتح اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، المركز المطور لتقديم الخدمات التموينية للمواطنين بقرية أولاد نجم بهجورة التابع لمركز نجع حمادى.

 

رافقه الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا ، و أحمد السيد، وكيل وزارة التموين، والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وأشرف انور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى.

 

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و أوضح محافظ قنا ، بأنه تم تطوير المكتب النموذجي للتموين بقرية أولاد نجم بهجورة، لتقديم جميع الخدمات التي تخص البطاقة التموينية الذكية، من إصدار بطاقة لمن يستحق الدعم، أو بدل تالف وفاقد، وفصل اجتماعى وغيرها من الخدمات.

 

و أشاد محافظ قنا ، بمستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، من خلال المركز المطور لتقديم الخدمات التموينية للمواطنين بقرية أولاد نجم بهجورة.

 

وأضاف الداودى، بأن عدد مراكز الخدمات التموينية المطورة التى تم افتتاحها بلغ حتي الآن ٢٤ مركز علي مستوى المحافظة، وذلك في إطار تنفيذ خطة الدولة لتطبيق منظومة التحول الرقمي، وميكنة الخدمات بهدف التيسير على المواطنين بالقري، بدلا من الإنتقال إلي المدن لإنهاء خدماتهم.

 

افتتاح المركز المطور

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قنا نجع حمادى المركز المطور لتقديم الخدمات التموينية قرية أولاد نجم بهجورة المكتب النموذجي للتموين البطاقة التموينية الذكية الخدمات التموينية منظومة التحول الرقمي

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