تحرير 12 محضراً نحر خارج مجازر الحكومة في قنا

واصلت مديرية الطب البيطرى بـ قنا ، بالتعاون مع مديرية التموين ومباحث التموين، شن حملاتها الدورية للتفتيش على أسواق عرض وبيع اللحوم والمجمدات والدواجن والأسماك وأماكن بيع وتداول وتقديم الغذاء للضرب بيد من حديد على المخالفين.

وقال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، إن الحملة التى شنتها المديرية بمراكز أبوتشت و دشنا وقفط، نجحت فى تحرير 12 محاضر ذبح خارج المجازر الحكومية، بإجمالي كميات مضبوطة بلغت 245 كجم، لحوم بلدي مذبوحة خارج المجازر الحكومية.

و أشار محافظ قنا ، إلى أنه تم التحفظ على الكميات المضبوطة وتم إحالة المخالفين الى النيابة لتتولى التحقيق معهم.

و أضح الداودى، بأن الحملة استهدفت أيضاً التأكد من جودة وسلامة الأطعمة والأغذية المقدمة للمواطنين، ومواجهة جشع بعض التجار لتحقيق مكاسب مادية على حساب صحة المواطنين.

وأكد الدكتور إبراهيم يوسف، مدير مديرية الطب البيطرى، أن المديرية مستمرة فى شن العديد من الحملات الرقابية المفاجئة لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية السلع المعروضة ومراعاة الاشتراطات الصحية والبيئية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.