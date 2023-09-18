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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بتخفيضات 15%.. افتتاح معرضأهلا مدارس فى مدينة قوص بقنا

معرض أهلاً مدارس
معرض أهلاً مدارس بقوص

افتتح طارق نورالدين، مدير عام إدارة قوص التعليمية، جنوب قنا، صباح اليوم الإثنين، معرض"أهلا مدارس" لبيع الملابس الجاهزة ومستلزمات المدارس بأسعار مخفضة والمقام بساحة مدرسة قوص التجارية بنات والذى تنظمه الوحدة المنتجة، بالتعاون مع التربية الاجتماعية.

وقال طارق نورالدين، مدير عام إدارة قوص التعليمية، إن تعليمات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور محمد السيد، وكيل الوزارة جاءت صريحة، بضرورة إقامة معارض لبيع الملابس الجاهزة ومستلزمات المدارس بأسعار مخفضة لرفع العناء عن كاهل الأسرة بالتزامن وقرب بدء العام الدراسى.

 

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وأشاد مدير عام تعليم قوص، بنسبة إقبال المواطنين على السلع المعروضة، مؤكداً أن معرض أهلا مدارس الذى تم افتتاحه اليوم بساحة مدرسة قوص التجارية بنات يحتوى على أكثر من 50 سلعة بتخفيضات تصل إلى 15%.

وأشار مدير عام إدارة قوص التعليمية، إلى أن المعرض تشارك به أكثر من 5 شركات تعرض منتجاتها، ويستمر حتى نهاية سبتمبر الجارى.

يذكر أن محافظة قنا شهدت تنظيم عدد كبير من معارض المستلزمات المدرسية، بمختلف مراكز ومدن المحافظة، للمساهمة فى التخفيف عن كاهل أولياء الأمور.

معرض أهلا مدارس بقوص

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