تنمية الصعيد: تطور غير مسبوق في البنية التحتية خلال 10 سنوات

كشف اللواء شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد، تفاصيل خريطة التنمية في محافظات الصعيد، مشيرا إلى أن السنوات العشرة الماضية شهدت تطور غير عادي في هذه المحافظات.



وأضاف رئيس هيئة تنمية الصعيد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج “حضرة المواطن”، المذاع عبر قناة “الحدث اليوم” مساء اليوم، الأحد، أن هناك تطورا غير مسبوق في البنية التحتية في الصعيد، لافتا إلى أن البنية التحتية أساس أي نهضة أو تطور في أي بلد، وهذا ما حدث في محافظات الصعيد.

وتابع اللواء شريف صالح، رئيس هيئة تنمية الصعيد، أنه تم عمل ٦٥٠٠ كيلومتر طرق بخلاف المحاور الرئيسية.

وأشار اللواء شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد، إلى أن كل هذا التطور يهدف لتنمية الصعيد، وتوفير فرص عمل للمواطنين هناك.