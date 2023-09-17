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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تنمية الصعيد: 1.8 تريليون جنيه إجمالي تكاليف المشروعات في الوجه القبلي

اللواء شريف صالح
اللواء شريف صالح

تحدث اللواء شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد، عن جهود الدولة لتنمية محافظات الصعيد.

 

وقال اللواء شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى": "هناك واقع ملموس من قبل المواطنين لمجهودات الدولة في التطوير والتنمية على مستوى محافظات الصعيد".

 

وأضاف: "كان هناك فرحة كبيرة من قبل الأهالي في محافظة بني سويف بزيارة الرئيس السيسي، وكانوا يتسابقون لتقديم الشكر للرئيس السيسي، وكانت مظاهرة حب للرئيس السيسي على الإنجازات التي تمت في الصعيد".

 

وأشار إلى هناك إنجازات كبيرة تمت في الصعيد من عودة أصالة المواطن الصعيدي وتوفير الحياة الكريمة له، وتوفير المياه النقية والصرف الصحي وغيرها من الخدمات، مضيفا: "1.8 تريليون جنيه إجمالي تكاليف المشروعات في الوجه القبلي".

رئيس هيئة تنمية الصعيد الصعيد

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