متابعة قوية للمنظمات الدولية بانتخابات مجلس النواب 2025

أعرب مراسل التليفزيون المصري في محافظة البحيرة عن إعجابه بالتنظيم الدقيق للعملية الانتخابية خلال اليوم الأول، مؤكدًا حرص جميع اللجان على تسهيل إجراءات التصويت للمواطنين وضمان سلاسة العملية الانتخابية.

متابعة دقيقة من الهيئة الوطنية للانتخابات

تواصل الهيئة الوطنية للانتخابات متابعة سير عملية التصويت في اليوم الثاني والأخير من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب على مستوى المحافظات، مؤكدة حرصها على ضمان الشفافية والنزاهة في جميع اللجان.

وأوضحت الهيئة أنها تتدخل فورًا لإزالة أي معوقات قد تواجه الناخبين أو اللجان الانتخابية، لضمان استكمال العملية بأفضل صورة ممكنة.