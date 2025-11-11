رصد كواليس عملية التصويت في انتخابات مجلس النواب بمحافظة الجيزة

قالت أميرة قمر، مراسلة "إكسترا نيوز" من الجيزة، إن المحافظة تشهد اليوم الثاني من انتخابات مجلس النواب 2025 إقبالًا ملحوظًا من الناخبين، خاصة في دائرة كرداسة التي يتنافس فيها ثلاثة مرشحين على مقعد واحد مخصص للدائرة.

وأضافت خلال رسالة على الهواء، أن العملية الانتخابية تسير في أجواء منظمة وهادئة، حيث تضم اللجنة لجنتين فرعيتين منفصلتين للذكور والإناث، مشيرا إلى أن اللجان فتحت أبوابها في التاسعة صباحا وسط إجراءات تنظيمية وتأمينية مشددة.

وأوضحت قمر أن محافظة الجيزة تُعد من أكبر المحافظات المصرية تمثيلًا داخل مجلس النواب، إذ خُصص لها 48 مقعدًا، بواقع 25 للمقاعد الفردية و23 لمقاعد القوائم، كما تضم المحافظة كتلة تصويتية ضخمة تتجاوز ستة ملايين ونصف المليون ناخب موزعين على 775 لجنة فرعية داخل 386 مقرًا انتخابيًا في اثنتي عشرة دائرة عامة، وشهدت اللجان منذ الصباح إقبالًا واضحًا من مختلف الفئات، خاصة من النساء اللاتي يسيطرن على المشهد الانتخابي، إلى جانب كبار السن والشباب.