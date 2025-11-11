قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
منذ الدقائق الأولى لانتخابات النواب 2025 | كبار السن يتقدمون الصفوف .. والمنظمون يقدمون الدعم
ارتفاع حصيلة الانفجار أمام محكمة في إسلام آباد إلى 12 قتيلا و21 جريحاً
خلاف سري بين ترامب وقرينته ميلانيا حول مصير قاعة الرقص بالبيت الأبيض
التعليم تحسم الجدل بشأن مصير طلبات تحويل طلاب المدارس
محافظ البحيرة تدلي بصوتها في انتخابات مجلس النواب.. وتدعو المواطنين للمشاركة الإيجابية
الأهلي يطلب تأجيل مباراة الإسماعيلي في الدوري.. لهذا السبب
17 مسئولا حكوميا يزور بكين لتبادل الخبرات في مجال التنمية الاقتصادية
معتز الخصوصي: أجواء المرحلة الأولى من انتخابات النواب تعكس مدى أهميته الكبيرة
بعد تدخل علي جمعة.. أحمد تركي يعتذر لـ يسري جبر ويوجه بسحب البلاغ
وزير الخارجية: القيادة تركز على القوة الناعمة ونعمل على استعادة الآثار المهربة
ولادنا مضغوطين.. شكاوى من كثرة مهام الحصص المدرسية ومطالب بتدخل التعليم
مصر أم الدنيا.. مواطن من ذوي الهمم يحث المواطنين على المشاركة بانتخابات النواب
توك شو

رصد كواليس عملية التصويت في انتخابات مجلس النواب بمحافظة الجيزة

إسراء صبري

قالت أميرة قمر، مراسلة "إكسترا نيوز" من الجيزة، إن المحافظة تشهد اليوم الثاني من انتخابات مجلس النواب 2025 إقبالًا ملحوظًا من الناخبين، خاصة في دائرة كرداسة التي يتنافس فيها ثلاثة مرشحين على مقعد واحد مخصص للدائرة. 

وأضافت خلال رسالة على الهواء، أن العملية الانتخابية تسير في أجواء منظمة وهادئة، حيث تضم اللجنة لجنتين فرعيتين منفصلتين للذكور والإناث، مشيرا إلى أن اللجان فتحت أبوابها في التاسعة صباحا وسط إجراءات تنظيمية وتأمينية مشددة.

وأوضحت قمر أن محافظة الجيزة تُعد من أكبر المحافظات المصرية تمثيلًا داخل مجلس النواب، إذ خُصص لها 48 مقعدًا، بواقع 25 للمقاعد الفردية و23 لمقاعد القوائم، كما تضم المحافظة كتلة تصويتية ضخمة تتجاوز ستة ملايين ونصف المليون ناخب موزعين على 775 لجنة فرعية داخل 386 مقرًا انتخابيًا في اثنتي عشرة دائرة عامة، وشهدت اللجان منذ الصباح إقبالًا واضحًا من مختلف الفئات، خاصة من النساء اللاتي يسيطرن على المشهد الانتخابي، إلى جانب كبار السن والشباب.

