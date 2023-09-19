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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قائمة منتخب تنس الطاولة للبارالمبي استعدادا لبطولة أفريقيا

صدى البلد

 

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني لتنس الطاولة قائمة المنتخب الوطني التي تستعد لخوض منافسات البطولة الأفريقية البارالمبية لتنس الطاولة في مجمع صالات حسن مصطفى في السادس من أكتوبر في الفترة من 20 إلى 23 سبتمبر الجاري والمؤهلة إلى بارالمبياد باريس 2024.

ويخوض منتخب مصر البطولة بقائمة تضم كلًا من: إبراهيم حمدتو، إسلام رسلان، محمد نور الدين، أحمد المحص، خالد عبدالسلام، ممدوح تمام، سامح صالح، حسان طلبة، مروان السكري، سيد محمد، كريم سيد، حسام حسني، عبدالرحمن عبدالوهاب.

فيما جاءت قائمة السيدات كالتالي:
علا محمود، فاطمة محرم، فوزية غمري، لمياء محمد شحاته، منى الشبراوي، فايزة محمود، سماح عبدالعزيز، هاجر الدسوقي، هناء أحمد إبراهيم، أنعام محمد رضوان.

ومن المقرر أن تشهد البطولة منافسات فردي الرجال وفردي السيدات ، زوجي رجال، زوجي سيدات، زوجي مختلط.

وأكدت 8 دول أفريقية مشاركتها في البطولة القارية وهم: الجزائر و نيجيريا و تونس و الكاميرون و كينيا وموريشيوس و جنوب أفريقيا بالإضافة إلى مصر الدولة المنظمة، بمشاركة 120لاعب ولاعبة حتى الآن.

وأقام الاتحاد الدولي لتنس الطاولة معسكر تحت قيادة خيبر إيطالى يختتم اليوم، بمشاركة لاعبين ولاعبات من جميع الدول الأفريقية المشاركة بالبطولة.

وتكمن أهمية البطولة كونها من البطولات المؤهلة لبارالمبياد باريس 2024.

وتأتي إقامة البطولة البارالمبية بعد أيام من مشاركة منتخب تنس الطاولة في بطولة أفريقيا للأسوياء بتونس ، التي تأهل من خلالها منتخبا الرجال والسيدات إلى الأولمبياد ، بالإضافة إلى مقاعد فردية ، و الزوجي المختلط.

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