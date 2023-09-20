برلماني: الحوار الوطني نموذج جيد للديمقراطية الحقيقية.. والمعارضة هدفها مصلحة البلد|فيديو

أكد النائب أيمن محسب، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه لم نكن نتخيل أن تكون هناك مناقشة لكافة الآراء المؤيدة والمعارضة في الحوار الوطني، مشيرًا إلى أن الجلسات التي تمت كانت من أجل مصلحة الدولة المصرية.

وقال أيمن محسب، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “التاسعة”، عبر “القناة الأولى المصرية”، إن الحوار الوطني كان أداة شعبية ديمقراطية، مؤكدًا أنه كان من خلاله يتم الاستماع للمشاكل التي يُواجهها المواطنون ومناقشتها والعمل على حلها.

وتابع عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه نشهد جميعًا على الاستقرار والأمن التي أصبح عليها المجتمع المصري، حتى أنه شهدنا مجموعة من الإفراجات الرئاسية، مؤكدًا أن الشعب المصري العظيم عليه أن يشارك في انتخابات الرئاسة وأن يُدلي بصوته بحرية.

نموذج جيد للديمقراطية الحقيقية

وأشار أيمن محسب إلى أن المعارضة المصرية رائعة ولا يعنيها إلا مصلحة الوطن، مؤكدًا أن الحوار الوطني نموذج جيد للديمقراطية الحقيقية .

